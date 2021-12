Celulares da Bahia terão nono dígito em outubro

A partir de 11 de outubro, os números de telefones celulares da Bahia (71, 73, 74, 75 e 77), de Sergipe (79) e de Minas Gerais (31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38) vão passar a ter nove dígitos, com um acréscimo do 9 na frente do número atual. A alteração será necessária tanto para fazer ligações quanto para enviar SMS (torpedos).

A mudança, já realizada em outros estados brasileiros, atende à resolução nº 553 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que visa aumentar o número de combinações e de linhas telefônicas. As principais operadoras que operam no estado já estão se comunicando com os clientes para alertar sobre o acréscimo do dígito.

De acordo com a resolução da Anatel, até o dia 20 de outubro, as chamadas feitas com oito dígitos ainda serão completadas normalmente pelas operadoras, ou seja, os usuário terão um prazo de 10 dias para se adaptem à alteração. Já a partir do dia 21, as chamadas não serão mais completadas e uma gravação fará o aviso sobre a mudança.

Aplicativos

Na AppStore ou no Google Play é possível baixar aplicativos gratuitos que auxiliam nessa atualização. Alguns, inclusive, foram desenvolvidos pelas próprias companhias telefônicas. Essas ferramentas estão disponíveis para usuários de todas as operadoras.

O 9º Dígito TIM adequa os números celulares somente dos estados que já possuem nove dígitos para o novo formato de numeração. O aplicativo também faz a gravação dos números alterados na agenda do usuário incluindo o Código de Seleção de Prestadora (CSP) 41 aos contatos, para realização de chamadas de longa distância.

O Oi 9º Dígito, além de inserir o 9 na frente do número telefônico, também formata os contatos e insere o código do estado, facilitando as chamadas quando o usuário estiver fora de sua cidade.

A Claro também criou um aplicativo semelhante, chamado Claro 9º Dígito. A Telefônica Vivo disponibiliza o Vivo 9º Dígito, que ajuda a atualizar automaticamente a agenda do aparelho.

A Telefônica oferece, ainda, para os clientes do serviço Vox Fácil, a atualização automática do 9º dígito. Os usuários do PABX terão que acionar o mantenedor para que as alterações necessárias sejam realizadas.

