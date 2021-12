CD de Camaçari atinge mais de dois milhões de entregas

O Centro de Distribuição (CD) de Camaçari completou dois anos e meio de atuação com mais de 2,2 milhões de pedidos entregues. Operado em sinergia pela Via Varejo, responsável pelas lojas físicas da Casas Bahia e Pontofrio, e pela Cnova, empresa que administra o e-commerce das marcas Casas Bahia, Pontofrio e Extra, o CD de Camaçari atua nos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe.

De acordo com os grupos empresariais, a integração logística entre Via Varejo e Cnova tem como objetivo principal focar na melhoria do serviço prestado aos clientes. Na prática, independentemente do produto ter sido comprado nas lojas físicas da Casas Bahia e Ponto Frio ou pelos três sites das lojas tanto das Casas Bahia, quanto Pontofrio ou Extra, ele é entregue pelo mesmo veículo.

Otimização

"Isso resulta na otimização logística via roteirização, consolidação das entregas (rota); redução do tempo de entrega e de custos fixos, como operação, locação do espaço, maior produtividade por m², segurança, entre outros", afirmam os representantes das redes varejistas.

São mais de 35 lojas atendidas pelo CD de Camaçari, onde 245 pessoas trabalham na logística de organização e distribuição dos produtos.

"Temos como principal objetivo melhorar o serviço prestado aos clientes na região, e os resultados obtidos nesse período, com mais de 2 milhões de produtos entregues, mostram que a nossa busca por eficiência tem alcançado os resultados esperados", ressalta o diretor de Operações Logísticas, Edgard Filho.

Economia

As conquistas econômicas obtidas também são destaque. A Cnova chegou a diminuir em 35% os gastos em comparação com a operação anterior que acontecia em São Paulo e Rio de Janeiro. No quesito transportes, a economia chegou a 34%, considerando os custos de frete mais altos no Sudeste, por exemplo.

A economia obtida, de modo geral, pela atuação conjunta da Via Varejo e CNova alcança o número de R$ 6,9 milhões, resultado referente ao período de dezembro de 2013 a dezembro de 2015.

Todo o processo de entregas é gerenciado pelo WMS, sigla em inglês para Warehouse Management System, ou "Sistema de Gerenciamento de Armazém", em português, que tem a função de controlar estoques e permite que um armazém seja automatizado.

Operação

As empresas contam ainda com coletores de rádio frequência, que agilizam os processos de movimentação de materiais.

"Buscamos sempre otimizar a logística e gerar ainda mais produtividade por m², e ter esses recursos à nossa disposição resulta em ganhos de eficiência e produtividade", destaca Filho. O CD fica localizado na Via Parafuso.

