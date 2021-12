Cartilha ensina pais a lidarem com consumo infantil

O Instituto Alana em parceria com o Ministério do Meio Ambiente lançou a cartilha Consumismo Infantil: na Contramão da Sustentabilidade. O livreto apresenta dicas para pais e educadores lidarem com as crianças, cada vez mais expostas aos apelos da mídia para o consumo.

A cartilha faz parte do Projeto Criança e Consumo desenvolvido desde 2006 pelo instituto. Serão distribuídos 95 mil exemplares aos Procons e às escolas pelo Ministério da Educação. O material está disponível no no www.alana.org.br.

Medidas como o consumo de lanches feitos em casa, mais saudáveis e que geram menos lixo e descarte de embalagens, são incentivadas. O material também traz alguns dados preocupantes sobre a influência da publicidade no consumismo infantil.

Dados do Ibope mostram que, hoje, as crianças passam mais de cinco horas por dia na frente da televisão. E que 64% de todos os anúncios veiculados nas emissoras de TV, monitoradas às vésperas do Dia das Crianças de 2011, foram direcionados ao público infantil.

