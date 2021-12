Carros com placas de final 5 têm desconto no IPVA até dia 28

Segue até 28 de maio o desconto de 5% no pagamento à vista do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) para os veículos com placa de final 5.

Os proprietários dos veículos também podem parcelar o imposto em três vezes, com o vencimento da primeira cota também no dia 28. Quem preferir, pode quitar o valor integral do imposto até 31 de julho, porém sem desconto.

O pagamento pode ser feito em uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos. Em caso de dúvida, o contribuinte pode entrar em contato com o call center da Sefaz, pelo 0800 071 0071.

Outras placas

Os proprietários de veículos com outras placas que optaram pelo parcelamento do pagamento nos meses anteriores também devem cumprir prazos em maio.

Para os carros com placas de final 2, a quitação da terceira parcela deve ser feita até o dia 29. Para as placas de final 3, o prazo para quitar a segunda parcela termina no dia 27. E, para as placas de final 4, o pagamento da segunda parcela deve ser efetuado até o dia 28.

As datas de pagamento das demais cotas e placas podem ser conferidas no calendário do IPVA 2015, disponível no site da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), clicando em Inspetoria Eletrônica - IPVA - Calendário.

