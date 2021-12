Carros com placas de finais 1 e 2 têm desconto de 5% no IPVA

Proprietários de veículos com placas de finais 1 e 2 poderão ter desconto de 5% no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em março. Para ter direito ao benefício, o motorista deve quitar o IPVA em cota única até os dias 28 e 29, respectivamente.

Outra opção de pagamento é o parcelamento o imposto em três vezes, sem desconto. Caso essa forma seja escolhida, é preciso pagar a primeira cota na mesma data em que ocorre o vencimento do desconto de 5%, ou seja, dia 28 para placa 1 e dia 29 para placa 2. O pagamento pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, mediante a apresentação do número do Renavam.

Os valores da taxa de licenciamento e multas deverão ser pagos até a data de vencimento da terceira parcela. Já os débitos anteriores do IPVA ainda não notificados podem ser divididos em três vezes, juntamente com o ele. Caso o proprietário perca o prazo da primeira cota, ele deixa de ter o direito ao parcelamento em três vezes.

O seguro obrigatório deverá ser pago integralmente até o vencimento da primeira parcela do imposto, caso o IPVA seja parcelado. O pagamento referente a embarcações e aeronaves deverá ser efetuado até 31 de maio. Todas as informações poderão ser consultadas no site da Sefaz ou por meio do call center da secretaria (0800 071 0071).

