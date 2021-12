Carrefour vai reformar 50 lojas até 2016

O Carrefour Brasil está fazendo um esforço de melhoria de seus hipermercados que envolve reforma de lojas e ampliação do sortimento de produtos. O CEO do grupo Carrefour no Brasil, Charles Desmartis, diz que 50 das 143 lojas da bandeira Carrefour serão renovadas até 2016 num movimento que coloca o Brasil como o segundo país que mais está recebendo investimentos do grupo, depois da França. Até o final de 2014, serão 18 renovações.

Junto com o relançamento do comércio eletrônico e as inaugurações de lojas Express, que são minimercados, as renovações de lojas marcam uma retomada dos aportes do grupo na marca Carrefour no Brasil. Há pelo menos quatro anos que o foco do grupo estava no que Desmartis já chamou de "arrumação da casa" e que a expansão se concentrava apenas na bandeira Atacadão, adquirida em 2007.

Durante convenção da Associação Brasileira de Supermercados, Desmartis afirmou que o sortimento de produtos de mercearia dos hipermercados será ampliado em 15% ainda este ano "em quase todas as lojas". Ele disse que a companhia está aumentando a oferta de itens mais sofisticados em hipermercados que atendem a classe C. Como exemplo, citou a criação de uma área para vinhos em loja no bairro de Interlagos, em São Paulo. "Esses conceitos de classes A, B e C são ultrapassados e têm sido questionados por nós com agressividade", afirmou.

O executivo destacou a necessidade de a companhia operar em diferentes formatos. Ele considerou a possibilidade até mesmo de se retomar investimentos no modelo de supermercados Carrefour Bairro, que ficou de fora dos planos nos últimos anos e pode ser revitalizado. Desmartis descartou, porém, a opção de investimento no modelo "hard discount", que aposta em preços baixos, como é o da rede Dia.

Projeto imobiliário

Desmartis destacou ainda como uma oportunidade para o grupo um projeto para utilização do patrimônio imobiliário da companhia na construção de galerias comerciais. Uma galeria na Rua Pamplona em São Paulo deve ser inaugurada em 15 meses. "Vamos executar projetos comerciais e residenciais para melhorar a atratividade das nossas lojas e em alguns casos reconstruir lojas totalmente novas", disse.

