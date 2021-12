Carga energética sobe 1,2% em relação a julho do ano passado

No último mês, os consumidores tiveram um consumo de energia além do esperado para o período, se comparado com julho do ano passado. O cálculo da carga de energia, que se baseia na soma do consumo com relação às perdas na rede, foi de 63.347 megawatts (MW). O dado foi divulgado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Com relação ao ano, as regiões que mais tiveram elevação foram: Nordeste (2,6%), se comparado a 2015; e Norte, que fechou com 3,3%. A justificativa para esse aumento, ainda segundo informações do ONS, foi a quantidade de dias úteis, no mês de julho, que foi superior ao mesmo período do mês passado.

Segundo o operador nacional, a carga tem sido afetada pelo desempenho reduzido da atividade econômica, diante da demanda interna fraca e elevação das tarifas, que começou a ser sentida pelos consumidores a partir de abril do ano passado.

