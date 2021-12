Cárdio Pulmonar investe R$ 180 milhões

Inaugurado há 39 anos, o Hospital Cárdio Pulmonar (HCP) está investindo cerca de R$ 180 milhões em um projeto de ampliação do seu espaço físico e de sua capacidade de atendimento. O hospital, localizado na Avenida Garibaldi, ocupará uma área de 30 mil metros quadrados e passará de 56 para 232 leitos, ou seja, quatro vezes mais. Já o número de funcionários saltará dos atuais 700 para 1.600. O novo hospital será inaugurado em 2018.

A ampliação da unidade tornou-se possível graças ao arrendamento de um terreno vizinho ao hospital, pertencente à Arquidiocese de Salvador e à implantação do centro médico, em um prédio próximo. Para o centro médico foram transferidos os serviços de consultórios de diversas especialidades, além de setores de diagnóstico e tratamento.

O plano de expansão do HCP conta com a consultoria do Instituto Israelita de Consultoria e Gestão do Hospital Israelita Albert Einstein (Hiae) e com financiamento do Banco Votorantim. O empreendimento conta ainda com a consultoria do Sesi/Senai para prevenir acidentes, garantir segurança no trabalho e minimizar eventuais transtornos e impactos de vizinhança.

Durante as obras, o Hospital Cárdio Pulmonar não sofrerá qualquer interrupção no atendimento. Uma estrutura, fluxo e acessos independentes foram criados para manter a unidade em pleno funcionamento, realizando os atendimentos com a mesma qualidade, segurança e humanização.

Além de contar com um heliponto para acesso em situações de emergência e transporte de pacientes, a emergência do hospital terá uma capacidade de atendimento três vezes maior, passando de 16 para 45 leitos.

Duas unidades de hemodinâmica e 10 salas cirúrgicas foram projetadas para o novo hospital, incluindo sala de cirurgia híbrida, para realização de procedimentos que requeiram recursos de laboratório de hemodinâmica. Duas salas cirúrgicas foram dimensionadas para procedimentos especiais, inclusive cirurgia robótica.

Diretor-presidente do HCP, o médico Francisco Peltier Queiroz diz que "hospitais são organismos vivos, sempre com necessidade de ampliações e reformas, e o Cárdio Pulmonar não foge à regra". Afirma que toda a obra tem base "num amplo e cuidadoso planejamento, de acordo com nosso compromisso com a comunidade e com a assistência e o bem-estar do paciente".

