Caravana cobra aprovação de projeto que diminui burocracia

A Caravana da Simplificação, que vai passar por 12 estados, esteve nesta terça-feira, 1º, em Salvador reunindo representantes do governo, de entidades ligadas às Micro e Pequenas Empresas (MPEs), além da Junta Comercial da Bahia (Juceb).



O objetivo é fortalecer os fóruns estaduais das microempresas e empresas de pequeno porte. O evento também serve como mobilizador local para a aprovação do projeto de lei complementar 221/12, que deve ser votado no Congresso até junho deste ano.



Esse projeto, se aprovado, permitirá a expansão do número de micro e pequenas empresas no Supersimples, por meio da inclusão desses empresários não mais pela função que exercem, mas apenas pela receita anual - aliás, os limites de renda para cada categoria devem ser reajustados, o que foi feito pela última vez em 2011.



A medida não só vai permitir a formalização de muitos empresários como deve estimular a geração de empregos no país. O segmento responde por 70% dos empregos gerados na Bahia.



O evento foi liderado pelo ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República (SMPE-PR), Guilherme Afif Domingos, que destacou a importância de desburocratizar a abertura e o fechamento de empresas - processos que hoje levam 150 dias -, da desoneração tributária para as micro e pequenas empresas brasileiras e do apoio ao aumento da competitividade nesse segmento no país.



Outro ponto da lei complementar é a redução da carga tributária, que, em média, será em 40%. A secretaria também quer melhorar o Supersimples, por meio da unificação de todas as obrigações. Como o Simples funciona hoje, apesar de prever um recolhimento único, as informações ainda são prestadas a diversos órgãos, em diferentes datas e formatos.

"A equação é simples: a gente tira a carga tributária das MPEs e deixa o empresário livre para escolher o caminho, de preferência o ajudando, mas fundamentalmente não o atrapalhando", disse Afif.



Outra parte da mobilização é pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), que é a integração do processo de abertura e baixa de uma empresa. A ideia é que os micro e pequenos negócios tenham uma única inscrição, federal, com o objetivo de agilizar o processo.



Portal na web



Afif afirmou que o ministério está investindo na criação do Portal Empresa Simples, com previsão de ir ao ar em junho, com a finalidade de integrar esse processo. "O nosso sistema é medieval. Vamos acabar com a inscrição estadual e a inscrição municipal. Se tem a federal, não precisamos delas", disse.



Segundo o superintendente do Serviço de Atendimento às Micro e Pequenas Empresas, Edival Passos, o objetivo é que esses processos sejam reduzidos de quase cinco meses para cinco dias.



Na Bahia, há 20 municípios já participando da Redesim. De acordo com Passos a ideia é ampliar esse quantitativo para cem até o final do ano. Salvador é uma das cidades interessadas em implementar a ideia. Mas há alguns empecilhos para isso no estado, segundo Passos, como a inexistência de algumas legislações necessárias em alguns municípios baianos.



O presidente da Juceb, Francisco Nobre, explicou que muitas vezes as empresas demoram de ser abertas por discordância entre os dados que constam na Receita Federal e os que são apresentados pelos empresários na Junta Comercial.

adblock ativo