Cantor dos EUA implanta projeto na Liberdade

O bairro da Liberdade, considerado um dos mais negros de Salvador, foi o escolhido como o local para a implantação do Projeto "Akon Iluminando a América Latina/Bahia", que tem como objetivo promover o acesso à eletricidade por meio do uso de energia solar, tendo como foco o atendimento à população carente.

A decisão foi acordada nesta quarta-feira, 9, na Governadoria, em reunião que contou com as presenças do governador Rui Costa e do rapper norte-americano, Akon, idealizador do projeto, que está associado ao Akon Lighting África, que existe desde 2014.

Também participaram do encontro secretários de estado, um dos empreendedores do projeto, Samba Bathily, além de outras personalidades, como Vovô do Ilê e o cantor Netinho de Paula.

"O Brasil, no geral, é um país muito especial, e a Bahia tem uma raiz com uma conexão muito forte com a África. E, por isso, nós a escolhemos. Nós queremos estar em todos os cantos do país e esse estado foi o escolhido para ser o primeiro", destacou Akon.

Ele disse que seu objetivo é ajudar as comunidades carentes. "A gente sabe que a prosperidade não existe sem energia", afirmou o rapper.

Assentamentos

Segundo o governador Rui Costa, a implantação do projeto na Liberdade é o primeiro passo para proporcionar o desenvolvimento em outras localidades baianas. Áreas quilombolas e assentamentos agrários vão ser contemplados.

"Vamos poder aprender muito sobre esse modelo de desenvolvimento de energia solar africano. Já havia falado com o Incra sobre um projeto piloto de energia solar e eólica na região de Sobradinho. Agora é fazer esse casamento. Esse será um arranjo social e econômico que vamos levar também para as regiões que não têm energia no estado", garantiu Rui.

A iniciativa, que pretende atingir toda a América Latina, prevê a instalação de mais de 250 mil postes de iluminação pública, dez mil microgeradores, 500 mil kits domésticos; conectar mais de um milhão de domicílios, gerar centenas de empregos diretos, criando uma rede de jovens capacitados como técnicos de sistemas de energia solar.

