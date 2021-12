Campus Party traz "papas" da tecnologia para Salvador

Em agosto a capital baiana irá transpirar tecnologia nos cinco dias da edição inédita da Campus Party Brasil, que acontecerá em Salvador. O maior evento de tecnologia do mundo para o público juvenil e empreendedores da área será realizado pela primeira vez em Salvador, entre os dias 9 e 13 de agosto.

Na edição baiana, estão confirmadas palestras como os chamados “papas da tecnologia moderna”, a exemplo do americano Richard Stallman, considerado o pai do software livre, e Jon Maddog, presidente e diretor executivo da Linux International, detentora do sistema operacional Linux.

Outra “celebridade” do mundo digital cuja presença já foi confirmada em Salvador é o brasileiro Ricardo Cappra, considerado o número 1 no mundo em big data, termo usado para as estratégias que envolvem o imenso volume de dados que interferem nos negócios no dia a dia. Cappra foi um dos estrategistas da área nas campanhas eleitorais do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Campus Party Salvador

A edição baiana do evento foi confirmada nesta segunda-feira, 3, pelo governo do estado. As edições anteriores da Campus Party Brasil aconteceram em São Paulo, mas com a expansão dos negócios e descobertas no mundo digital, os organizadores já começam a percorrer outras capitais do país. Antes de Salvador, haverá uma edição em Brasília, por exemplo, no mês de junho.

Na capital baiana, a Arena Fonte Nova vai abrigar os cerca de 4 mil “campuseiros”, como são conhecidos os participantes, além dos 30 mil visitantes esperados para os cinco dias do evento. No local, haverá uma área reservada para 1.500 barracas, para o acampamento pelos interessados que morem em outras cidades. O camping é uma tradição do evento.

20 Giga

Desta vez, conforme explicou o governador Rui Costa, a escolha do local foi estratégica - e não teve nada a ver com a falta de um grande centro de convenções na cidade: “Depois da estrutura tecnológica criada para uso durante a Copa do Mundo, em 2014, a Fonte Nova foi considerada o melhor local para os 20 gigabytes de internet, que serão disponibilizados para o evento”, afirmou Rui. É a média do que normalmente é usada por metade da Bahia ou cidades maiores como Belo Horizonte (MG), por exemplo.

Segundo o governador, o Estado vai estimular a participação dos estudantes da rede pública tanto da capital quanto do interior. “É uma área que os jovens naturalmente se interessam e nosso interesse é a partir daí despertar novos talentos e potenciais”, disse Rui Costa. Foi o que aconteceu, há quase dez anos, com o baiano Maciel Barreto, de Itajuípe, no sul do estado. Depois de reformular o gabinete de um computador velho e levar para a sua primeira participação na Campus Party de São Paulo, em 2008, ele consagrou-se, desde então, como tricampeão nacional de uma nova modalidade de “esporte” chamada casemodding.

O hoje “casemodder” de Itajuípe trabalha com computação visual e já venceu duas competições internacionais, sendo disputado por patrocinadores da área da alta tecnologia em todo o mundo. “Nunca imaginei que a participação na Campus Party seria tão definitiva para a minha vida”, declarou Barreto, que participou da solenidade de lançamento do evento, ontem na sede da Governadoria, em Salvador.

“São nossos jovens - e suas facilidades com que, desde crianças, se interessam pela tecnologia - que vão descobrir rapidamente as soluções que buscamos para os desafios do mundo moderno, e que não fomos capazes de encontrar mesmo após a Revolução Industrial, mas que certamente serão agora facilmente enxergadas por eles, com a Revolução Digital”, assegurou Francesco Farruggia, presidente do Instituto Campus Party. “Estou especialmente feliz de trazer esse evento para Salvador, pois já me considero baiano”, afirmou, com sotaque estrangeiro, o italiano que mora há 14 anos na Bahia.

Joyce de Sousa

Campus Party traz "papas" da tecnologia para Salvador

adblock ativo