Com a volta da recuperação das atividades econômicas, após o período de flexibilização e isolamento social, o mês de dezembro se aproxima e com ele o décimo terceiro salário, para uma boa parte da população. Um bom momento para acertar as contas e deixar em dia o que for possível. As contas de água, por exemplo, vão poder ser quitadas com condições facilitadas, oferecidas pela Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa).

Segundo a gerente comercial da Embasa, Thalita Vieira, entre as facilidades oferecidas estão: isenção de juros e multa, facilidade de pagamento de entrada, flexibilização da quantidade parcelas, além de poder fazer simulações nos canais de atendimento.

"A gente está dando continuidade a campanha de recuperação de usuário, trazendo algumas facilidades para que ele consiga regularizar a situação. Tudo que o usuário precisar para regularizar esta situação, a Embasa está flexibilizando", comenta Thalita durante entrevista nesta quinta-feira, 26, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

Victor Rosa Campanha da Embasa incentiva consumidores a parcelarem dívidas

Suspensão de corte

Em março, assim que começou a pandemia, a Embasa suspendeu o corte de abastecimento de água para os inadimplentes. Nos setes meses de pandemia a empresa registrou um aumento de 200 mil consumidores com dívidas na conta de água.

Em novembro, a Embasa retornou com as notificações de possíveis cortes da distribuição de água."Não adianta a gente entrar apenas com as notificações, porque a gente entende como a água é essencial neste processo de prevenção e contenção da proliferação do vírus. Em compensação, precisávamos dar ao nosso consumidor a possibilidade de pagamento, por isso a campanha está sendo tão flexível", pontua.

Formas de contato

O parcelamento da dívida com a Embasa pode ser feito pela agência virtual no site da Embasa, que tem a simulação; ligando para o 0800.0555.195; ou pelos postos do SAC, fazendo agendamento via SAC Digital.

