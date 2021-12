Camisa do jogador Neymar é a mais vendida na Copa do Mundo

Enquanto Neymar desponta nos gramados das cidades-sede da Copa do Mundo marcando gols decisivos e entortando zagueiros, a camisa número 10 do craque da Seleção Brasileira tem sido a mais vendida.

O jornal O POVO consultou a Nike, que é fabricante do material do elenco esportivo brasileiro, além das lojas de artigos esportivos Netshoes e Centauro.

O preço da amarelinha varia de acordo com a escolha do freguês. A camisa de torcedor, por exemplo, pode ser encontrada a partir de R$ 149,90.

Já um material esportivo similar ao dos jogadores vai até R$ 349,90. A Nike não divulga a data de lançamento da camisa com seis estrelas, caso o Brasil seja vencedor do Mundial de Futebol.

Sem especificar o percentual de vendas, Neymar lidera o ranking de personalizações de camisas na Netshoes.

Na "cola" do atacante, em segundo lugar, aparece o zagueiro da Seleção Canarinho David Luiz.



Em terceiro lugar na lista, surge o também atacante brasileiro Hulk. Na Centauro, apesar de a procura dos torcedores ser maior pela personalização do próprio nome, a de Neymar se mantém na liderança.

Em se tratando de Seleção Brasileira, dependendo dos consumidores, a camisa Canarinho continuará na frente até o término da Copa do Mundo de 2014.

Balanço

Segundo balanço realizado pela Netshoes, até o dia 11 de junho, a camisa brasileira liderava o percentual de vendas da empresa, seguida dos países Alemanha, Argentina, Espanha e Portugal.

No levantamento do dia 25 de junho, a camisa brasileira permanecia na primeira colocação, mas acompanhada pela Itália , Argentina, Uruguai e Portugal.

A Centauro, por sua vez, informa que a camisa do Brasil é a mais vendida em todas as lojas e no e-commerce da empresa. No rol entram também as da Alemanha, Portugal, Argentina, Itália, Holanda e França.

Segundo a gerente da Centauro do Shopping Iguatemi, Rosana Peixoto, a procura pelas camisas aumentou após o jogo contra o México, na primeira fase.

Esgotadas

"Nós tivemos um período em que os estoques das camisas amarelas do Brasil diminuíram. As camisas azul e verde chegaram a se esgotar", revelou.

Na capital cearense, as camisas de países que são mais vendidas, fora a da Seleção Brasileira, são as do México, Holanda e Alemanha.

No ranking das fabricantes, a camisas mais vendidas pela Nike são: Brasil, Holanda e França. As seleções europeias têm as camisas comercializadas a valores entre R$ 229,90 e R$ 349,90.

Já a Adidas tem como carro-chefe as da Alemanha, Argentina, Espanha, que são vendidas entre R$ 199,90 e

R$ 249,90.

A Puma não divulgou o ranking das camisas mais comercializadas. Afirmou apenas que o preço oficial do material esportivo custa

R$ 149,90.

