Caminhão para quitar dívidas da Caixa chega a Salvador nesta quarta

Chega nesta quarta-feira, 24, em Salvador o caminhão Quita Fácil do banco Caixa Econômica Federal (CEF). A unidade móvel de atendimento ficará na cidade até o próximo dia 9 no estacionamento B do Shopping da Bahia (Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores), no horário das 10h às 16h.

O Quita Fácil visa a regularização de dívidas de pessoas físicas e de empresas clientes CEF, que estejam em atraso há mais de 360 dias. Nos casos de crédito comercial para pagamentos à vista, o cliente pode ter descontos que variam conforme o tipo de dívida, quantidade de dias em atraso e garantias dos contratos. O parcelamento também poderá ser estendido em até 96 meses, a depender do caso.

Além do caminhão, outra opção para os interessados em renegociar seus contratos em atraso é o site da campanha, o telefone 0800 726 8068 (na opção 8) e as agências da Caixa.

