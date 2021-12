Câmbio sobe em 2015 e 2016 na previsão da Focus

As previsões para o comportamento do câmbio em 2015 e em 2016 mostraram mudanças sensíveis no Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 2, pelo Banco Central. De acordo com o documento, a mediana das estimativas para o dólar no encerramento de 2015 passou de R$ 2,90 para R$ 2,91. Quatro edições anteriores da Focus, a mediana estava em R$ 2,80. Com a elevação, a taxa média prevista para este ano subiu de R$ 2,84 para R$ 2,86 - um mês antes estava em R$ 2,73.

Já para 2016, a cotação final ficou paralisada em R$ 3,00 de uma semana para outra 0 estava em R$ 2,90 quatro levantamentos antes. Apesar disso, a taxa média para o ano que vem avançou de R$ 2,88 para R$ 2,90. Quatro semanas antes, a mediana estava em R$ 2,82.

