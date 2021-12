Câmbio para fim de 2016 cai de R$ 4,15 para R$ 4,00, prevê Focus

A recente desvalorização do dólar no início do ano tem levado os analistas do setor privado a reverem suas projeções para o dólar ao final deste e do próximo ano. De acordo com o Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 4, pelo Banco Central, a cotação da moeda ficará em R$ 4,00 no lugar de R$ 4,15 vista na semana passada e de R$ 4,30 de um mês antes. O câmbio médio de 2016 passou de R$ 3,99 para R$ 3,83 de uma semana para outra - um mês antes, estava em R$ 4,15.

A perspectiva do mercado financeiro para o câmbio de 2017 caiu de R$ 4,20 no boletim Focus para R$ 4,10. Já o câmbio médio do ano que vem saiu de R$ 4,17 para R$ 4,03 de um levantamento para o outro - estava em R$ 4,29 um mês atrás.

O BC tem mantido integralmente a rolagem de leilões de swap cambial, que foram mais expressivos desde de 2013, por meio de ofertas apelidadas de "ração diária". Também rolou os vencimentos dos leilões de linha que venceriam em fevereiro e anunciou que repetiria esse procedimento em março. Além disso, passou a ofertar leilões de swap reverso e a fazer com mais frequência leilões de linha.

adblock ativo