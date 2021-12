Câmara de arbitragem e mediação é opção para fuga do congestionamento no Judiciário

O uso de meios extrajudiciais para solução de conflitos no meio empresarial tem se tornado cada mais comum no Brasil. No próximo dia 12 de março, será instalada em Salvador a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial (Camarb) e será dirigida pelo advogado Bernardo Lima, professor de direito processual civil e arbitragem da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e doutorando em ciências jurídico-civis pela Universidade de Lisboa, de Portugal.

O instrumento da arbitragem é uma maneira de resolver litígios sem que as partes, geralmente empresas, tenham que buscar o Judiciário. Em entrevista ao programa Isso é Bahia, na Rádio A TARDE FM, o diretor Bernardo Lima diz que a Camarb chega à Bahia para se somar a projetos que são importantes para o desenvolvimento de uma cultura de solução de conflitos mais adequada à necessidade das empresas. "A Camarb vem propor mais um modelo de gestão de conflitos que permita às partes a fuga do congestionamento do Judiciário. O grande problema do mundo, não vou dizer de Salvador, da Bahia ou do Brasil, mas do mundo, na administração de conflitos é o congestionamento do Judiciário", apontou.

O advogado fez um comparativo a respeito do tempo de duração dos processos. "Na Justiça, um processo dura, em média, sete anos. Nas câmaras arbitrais no Brasil, o processo dura cerca de 15 meses. É uma distância bastante significativa. Para um conflito empresarial, isso gera uma diferença muito grande, porque além de ser mais rápido, gera uma solução mais precisa, pois as partes têm o poder de indicar quem vai compor o painel decisório. Aqueles que vão, definitivamente, decidir o litígio", explicou o advogado, que citou ainda o que considera três pilares atrativos do processo de arbitragem: celeridade, sigilo e precisão no momento da decisão.

Bernardo Lima afirma ainda que a arbitragem se trata de um procedimento um pouco mais caro do que outros processos, a exemplo da mediação ou conciliação. "Do ponto de vista do desembolso inicial, o procedimento arbitral, seguramente, é mais caro do que um processo judicial. A vantagem da conta não está no início do procedimento, mas no final, com o tempo que ela vai economizar e com a precisão da decisão que vai ter. A chance de reversão da decisão acaba sendo menor e há, ainda, a impossibilidade de recursos", relatou.

