Câmara aprova mudanças na base de cálculo do IPTU

Em sessão com ânimos exaltados, a Câmara Municipal de Vereadores de Salvador aprovou nesta terça-feira, 19, por 31 votos a 9, o projeto de lei que altera o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) sobre terrenos de Salvador.

A tramitação do projeto oi a mais rápida do ano na Câmara, permanecendo no Legislativo apenas cinco dias, sendo votada em caráter de urgência.

Dentre os principais pontos apresentados pelo prefeito, a nova PL promove uma alteração no pagamento por parte dos donos de terrenos acima de 2.000 m².

A mudança apresenta uma trava anual que impede que o aumento do IPTU seja quatro vezes superior ao valor cobrado pelo imposto no projeto de 2013.

“No projeto de 2013 não havia limitadores com esses terrenos, a cobrança em 2014, 2015, 2016 e 2017 acontecia sem nenhum tipo de trava para limitar”, disse o prefeito ACM Neto.

O texto também prevê a criação do Fator de Desvalorização do Terreno (FDT), que ajusta o valor do metro quadrado em imóveis de grande dimensão, adequando o valor do imóvel com o preço do mercado.

Além do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), que permite que os proprietários de terrenos ou imóveis residenciais e comerciais possam quitar débitos do IPTU em até 60 meses com dispensa de 100% de multas e juros.

A Câmara ainda aprovou a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018, que estima R$ 7,3 bi de receita.

