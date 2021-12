Câmara adia de novo votação do reajuste de aposentados

O governo conseguiu adiar mais uma vez a votação da medida provisória de reajuste das aposentadorias acima de um salário mínimo. A votação, no plenário da Câmara, foi remarcada para a próxima semana. Com a base rebelada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta enquadrar os líderes aliados do Senado para prevalecer a proposta de um aumento de 7%, durante um jantar nesta quinta-feira, 29, inicialmente marcado para discutir a votação dos projetos do marco regulatório do pré-sal.



Os senadores reafirmaram que vão votar o índice de 7,71%, mantendo o impasse na votação. A situação do governo não é nada fácil. Os deputados querem fechar acordo com o Senado em torno de um único índice, para evitar desgaste político em ano eleitoral. Por isso, resistem em aprovar os 7% negociados com o presidente Lula. "A situação persiste. Hoje não há entendimento na base do Senado para 7%. Haveria entendimento para 7,7%. Mas não há condição econômica para o 7,7%", afirmou o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR).

