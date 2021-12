Camaçari ganha primeiro centro de formação em estética gratuito

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) e o Grupo Botícário firmaram parceria para construção e gestão de um centro de formação estético gratuito que já esta em funcionamento em Camaçari. O Módulo Vocacional Tecnológico construído pelo grupo de produtos estéticos envolveu um investimento de R$ 2,2 milhões e atende ao objetivo de estimular os alunos a transformar a realidade por meio da beleza e do empreendedorismo.

Inicialmente foram abertas 140 vagas para seis turmas para aulas de formação de maquiador, cabeleireiro e manicure, com carga horária entre 160 e 400 horas. O Ifba é a instituição responsável pela contração dos profissionais e aplicação dos cursos, e as aulas serão iniciadas ainda este mês.

A estrutura inclui duas salas multiuso, dois laboratórios de estética, um laboratório de informática e uma sala de aula padrão, além de um salão-escola, que posteriormente será aberto à comunidade.

A unidade de ensino foi mobiliada com equipamentos específicos para o desenvolvimento das práticas de estética. Dessa forma, os alunos podem colocar em prática todo o conhecimento adquirido nas aulas.

Iniciativas

“Desde que chegamos à Bahia, temos realizado uma série de iniciativas que visam o crescimento e o desenvolvimento da região. Por meio de investimentos em educação, criamos oportunidades de trabalho, melhores condições de vida e geração de renda para o Nordeste”, diz Artur Grynbaum, CEO do Grupo Boticário.

Para o Ifba, a parceria fortalece a atuação do campus na região e promove inovação. “A parceria abre possibilidade de atuação numa área nova para nós. Com a excelência do nosso ensino e mais estudantes sendo formados na nossa instituição podemos transformar vidas na cidade e entorno. É mais uma ação de promoção de emprego e renda e fortalecimento da cultura de empreendedorismo ”, destaca Renato da Anunciação Filho, reitor da instituição.

O Grupo Boticário possui uma fábrica no Polo Industrial de Camaçari desde 2010, com mais de 600 colaboradores e tem capacidade de desenvolver até 2 mil produtos ao mesmo tempo, de 12 linhas de perfumaria e nove de cuidados pessoais, e três linhas de estojos, com os mais modernos equipamentos para a produção de cosméticos.

