Camaçari espera atrair mil empreendimentos até o fim do ano

Enquanto os projetos para grandes empreendimentos industriais previstos para o Polo de Camaçari, a exemplo da fábrica da JAC Motors, vêm passando por sucessivas readequações, caminhando a reboque da crise no país, uma série de novas micro, pequenas e médias empresas vêm garantindo a movimentação econômica do município. A previsão é que até o final do ano cerca de mil projetos sejam implantados, todos de, no máximo, médio porte. Juntos, eles vão gerar cerca de oito mil empregos, mesmo em ano de retração.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 24, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camaçari, durante palestra do secretário Djalma Machado, durante a terceira reunião itinerante do Compem (Conselho da Micro e Pequena Empresa Industrial) - instituição integrante da estrutura da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). O evento foi presidido pelo vice-presidente da Fieb, Carlos Henrique Gantois, e contou ainda com a presença do presidente do Centro das Indústrias do Estado da Bahia, Reginaldo Rossi.

Djalma Machado disse ainda que somente nos últimos três anos foram 8.034 novos pequenos e médios empreendimentos instalados em Camaçari, impactando na geração de emprego e renda. "É o caso da Bibi Gourmet, panificadora e delicatessen inaugurada há duas semanas no centro da cidade, produzindo inclusive refeições para outras empresas", exemplificou o secretário.

Economia aquecida

"Claro que a crise reduziu um pouco o número de empreendimentos, mas o volume ainda é bastante significativo e vem contribuindo para manter a economia da cidade aquecida, inclusive assegurando novos investimentos, como a atração de projetos do setor imobiliário", disse o secretário, ressaltando que, no ano passado, somente no setor industrial, foram 1.400 empresas de micro, pequeno e médio portes instaladas no município.

No que se refere aos empreendimentos imobiliários, ele estima que atualmente seis grandes grupos estejam construindo condomínios residenciais na cidade, "apostando em seu potencial independentemente do freio momentâneo de alguns grandes projetos do Polo e adjacências", como frisou Machado.

A programação do evento, realizado na manhã desta terça na Cidade do Saber, seguiu com palestras de Érico Oliveira, superintendente de comunicação do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari, que abordou os diferenciais competitivos do polo industrial

O Compem Itinerante em Camaçari foi encerrado com apresentação do projeto da Fieb para a implantação do Cimatec Industrial, que prevê a implantação de um centro de alta tecnologia e capacitação no Polo.

"O objetivo de promovermos a reunião itinerante é levar as discussões do Compem para o interior do estado e mobilizar esforços para o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas industriais", afirmou Carlos Gantois.

adblock ativo