Calote: Nordeste lidera a emissão de cheques sem fundos

O Nordeste é a região do País com o maior índice de cheques sem fundos pelo segundo mês consecutivo neste ano, de acordo com pesquisa realizada pela empresa TeleCheque.

Em abril, o índice de inadimplência com cheques dos nordestinos foi de 4,6%. Em março, a taxa foi um pouco menor: 4,43%.

"Historicamente, o Norte e o Nordeste se revezam na primeira posição do ranking de inadimplentes", diz o economista da empresa Serasa Experian, Carlos Henrique de Almeida.

A pesquisa foi realizada em 10 mil pontos de vendas cadastrados pela TeleCheque, e não apresenta dados por estado.

Segundo último levantamento feito pela Serasa, na Bahia, a devolução de cheques em março foi de 4,19% do total de títulos compensados. Foram mais de 86,4 mil cheques devolvidos, o que dá ao Estado a posição de 15º entre os inadimplentes.

Cuidados - Cheques sem fundos prejudicam tanto o consumidor quanto o comerciante que o recebeu, segundo o especialista em finanças, José Cristiano Cartaxo.

"Ao passar um cheque sem fundo, o consumidor está sujeito a ficar impedido de realizar outras operações de créditos no futuro", afirma Cartaxo.

O banco também pode cancelar a conta de um cliente que tem um cheque devolvido pela segunda vez e cobrar multas.

Para o especialista em finanças Márcio Freitas, cheques devolvidos podem ser repassados para terceiros, o que representa um risco ao consumidor. "Isso submete as pessoas a qualquer tipo de negociação e juros cobrados, porque ele só é possível limpar o nome após resgatar o cheque", disse.

Segundo o economista Carlos Henrique de Almeida, o cheque só é vantajoso aos lojistas se forem utilizados controles de riscos, como consultas a serviços de inadimplência e ao cadastro positivo.

Perfil do usuário - A utilização de cheques vem diminuindo em todo o País nos últimos anos. Na Região Nordeste, o número de cheques compensados diminuiu 16% em 2012, em relação a 2011.

Apesar da queda, o economista do Serasa opina que o cheque não deixará de existir. "Empresas em todo o País ainda fazem pagamentos com cheques aos fornecedores".

