Cajazeiras ganha shopping de R$ 50 mi

Com previsão de alcançar um volume de vendas R$ 4 milhões até o Natal, o Grupo Consil - que envolve a construtora de mesmo nome e a incorporadora América Malls - inaugurou, nesta quarta-feira, 2, o Shopping Cajazeiras. É o primeiro shopping do bairro, um dos mais populosos da periferia de Salvador, com cerca de 600 mil habitantes, segundo dados da prefeitura da capital baiana.

"É praticamente outra cidade dentro da cidade, com uma população maior que de outras capitais nordestinas, como Aracaju", frisou o diretor da Consil, Paulo Fábio Lebram. O investimento de R$ 50 milhões responde por, aproximadamente, 300 empregos diretos e estimativa de geração de outros 800 indiretos.

O shopping foi inaugurado uma semana depois da abertura pelo grupo do América Outlet, em Feira de Santana, a 108 quilômetros de Salvador. Em Feira, o público alvo é a classe média e alta; enquanto em Cajazeiras, o foco é direcionado às classes B e C. Os investimentos do grupo no ramo somam R$ 100 milhões.

"Quem tem visão de longo prazo, sabe que o momento certo para se investir é na crise", afirmou Lebram, que já planeja novos empreendimentos comerciais para 2017 na Bahia e outros estados do Nordeste. No caso do Shopping Cajazeiras, o grupo não investe no escuro: a viabilidade do projeto foi apontada por pesquisa contratada junto ao instituto Ibope Inteligência, que prevê, após um ano de maturação, o retorno pleno dos investimentos, inclusive com influência no desenvolvimento da região onde o shopping está instalado: na Estrada do Coqueiro Grande, entre a unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e o Atacadão.

Entretenimento

"O fato é que a indústria de shoppings centers no Brasil responde por apenas 25% do varejo, ou seja, há ainda um mercado muito grande a ser explorado", afirmou o empresário Naildo Macedo, diretor da Enashopp - empresa responsável pela comercialização e administração do Shopping Cajazeiras. O equipamento começou a funcionar com 80% das 113 lojas comercializadas, "sendo que até o final do ano 65% devem estar abertas", como frisou Macedo.

Os espaços de entretenimento, como o complexo de cinemas, com quatro salas (da rede Cinesercla) e o parque infantil (Play Kids), só começam a funcionar em janeiro. A dona de casa Marijane Pinho, moradora de Cajazeiras, foi nesta quarta mesmo conhecer o shopping. "Está lindo e ter cinema aqui vai ser muito bom, mas senti falta das grandes lojas de departamento", declarou.

"Estamos em tratativas com lojas como Riachuelo, Marisa, C&A, Renner e Americanas que, por conta da crise, estão nacionalmente segurando seus planos de expansão, mas temos certeza que essas grandes redes varejistas logo perceberão a importância do mercado de Cajazeiras", afirmou Paulo Fábio Lebram. Segundo ele, os estudos do Ibope apontaram para um potencial de consumo no bairro de R$ 1 bilhão por ano.

Presente à inauguração do shopping, o prefeito ACM Neto também destacou a expansão do bairro, onde a prefeitura entregou, na semana passada, o novo mercado municipal. "É um equipamento que vai permitir uma melhor organização do comércio de Cajazeiras, onde já se tem uma tradição muito forte da atividade de rua, que agora passa a conviver com um shopping, gerando emprego e permitindo uma maior movimentação econômica local", frisou Neto.

O prefeito anunciou novas intervenções previstas para o bairro: em janeiro, a ligação das Cajazeiras V com a X; até maio, a ligação até Valéria e a BR-324, além da construção de um hospital municipal na região (Boca da Mata).

