Caixa volta a liderar ranking de queixas de clientes, diz BC

A Caixa Econômica Federal ficou em primeiro lugar no ranking de queixas contra bancos com mais de 2 milhões de clientes pelo segundo mês consecutivo, em janeiro. A instituição financeira havia liderado as reclamações também em dezembro. Os dados foram publicados nesta quinta-feira, 19, pelo Banco Central (BC).

A instituição teve 953 reclamações procedentes e índice de 12,78%. Em segundo lugar na lista dos bancos de maior porte ficou o HSBC, com 112 queixas e índice de 10,99%. Em terceiro, o Santander, com 234 queixas e pontuação de 7,44%. Por fim, o Bradesco teve 541 queixas e índice de 7,22%, e o Banrisul, 25 queixas e pontuação de 6,42%.

O índice representa o número de reclamações da instituição financeira para cada 1 milhão de clientes. Para chegar ao percentual, as reclamações são divididas pelo número de clientes do banco e multiplicadas por 1 milhão. A posição da instituição financeira no ranking do BC dependerá do índice, mesmo que tenha sido alvo de mais reclamações em números absolutos.

As irregularidades relativas à confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações, ocuparam o primeiro lugar entre as queixas contra bancos julgadas procedentes. Houve 691 queixas por este motivo em janeiro. Em segundo lugar, ficou a restrição à execução de portabilidade de operação de crédito, com 542 queixas.

O terceiro lugar ficou com débito em conta não autorizado pelo cliente, com 317 menções. Por fim, as irregularidades no fornecimento de documento para liquidar antecipadamente operação de crédito consignado e a restrição à portabilidade de crédito consignado tiveram, respectivamente, 209 e 171 queixas.

