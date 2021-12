Caixa vai oferecer taxas promocionais para construção e reforma

A Caixa Econômica Federal vai oferecer condições especiais para quem quer construir, reformar ou ampliar a casa. A medida faz parte da Semana Construcard, que será lançada nesta segunda-feira, 19, em Salvador.

Durante o evento, o banco vai disponibilizar taxas entre 1,67% a.m. e 3,85% a.m. O percentual varia de acordo com o nível de relacionamento do cliente com o banco ou com a apresentação de garantias ao financiamento.

A Semana do Construcard segue até sexta, 23. O financiamento serve para comprar material de construção, armários embutidos, piscinas, elevadores, aquecedores solares, aerogeradores e equipamentos de energia fotovoltaica. Os juros promocionais são para clientes pessoa física.

