Caixa supera o Banco do Brasil em volume de créditos concedidos

Pela primeira vez na história das instituições, a Caixa Econômica Federal ultrapassou o Banco do Brasil em volume de créditos concedidos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 14, pelo superintendente regional da Caixa na Bahia, José Anselmo Lopes Cunha, com base em dados divulgados pelo Banco Central sobre o desempenho dos bancos em novembro.

“O percentual da diferença foi pouco, bem abaixo dos 10%, mas houve uma superação histórica, que retrata o fato de a Caixa ter sido a única instituição que apostou na alta do volume de crédito, paralelamente às restrições realizadas por outros bancos, até mesmo o BB, muito em função de este ter parte de seu capital privado”, explicou Lopes Cunha.

O lançamento de programas, como o Caixa Melhor Crédito, e o incremento da carteira de crédito rural estariam entre os fatores responsáveis pelos resultados alcançados pela instituição no mês passado.

“Começamos a operar mais intensamente com crédito rural há cerca de cinco anos e já estamos atingindo agora a meta do Banco Central em relação aos depósitos compulsórios”, frisou o superintendente regional da Caixa, afirmando ainda que a instituição já lidera a carteira de crédito consignado do país.

Para 2017, as perspectivas são de crescimento das concessões de crédito na Bahia, sobretudo no setor imobiliário.

A razão, segundo Lopes Cunha, seria o fato de a instituição estar, gradativamente, voltando a oferecer as mesmas condições de financiamento para a aquisição da casa própria que eram ofertadas há dois anos, antes do acirramento da crise no país.

Só na Bahia, pelo menos, dez novos empreendimentos – fora dos padrões populares do programa Minha Casa, Minha Vida – já solicitaram financiamento junto à Caixa para projetos para 2017 e 2018.

Veículos

“Tudo indica que o setor imobiliário vai mesmo voltar a crescer aqui no estado, ampliando os créditos para pessoa física”, frisou. Lopes Cunha também está otimista com a linha destinada a financiamento de veículos, após os resultados deste ano.

“Realizamos, por exemplo, no início deste mês, o Salão Auto Caixa em todo o Brasil e Salvador foi onde se registrou o maior volume de vendas, com financiamentos da Caixa”, revelou Lopes Cunha, ao visitar nesta quarta a sede de A TARDE. Ele foi recebido pela diretora de Redação, Mariana Carneiro. A Caixa tem hoje 291 agências na Bahia, 45 em Salvador.

