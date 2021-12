Caixa realiza leilão com mais de 200 imóveis e descontos de até 80%

A Caixa Econômica Federal (CEF) realiza nesta quinta-feira, 23, um leilão público com mais de 200 imóveis e descontos de até 80% do valor de mercado. Ao todo, são 83 apartamentos, 115 casas, quatro terrenos e dois imóveis comerciais pertencentes ao patrimônio da Caixa em todo o estado.

O evento será conduzido pelo leiloeiro Rudival Almeida Gome Júnior a partir das 14h, no térreo do Ed. Empresarial 2 de julho, (rua Ivonne Silveira, nº 248 – Doron). Os interessados também podem ofertar lances por meio do site do leilão, a partir do cadastro prévio. Além dos descontos, os compradores podem financiar até 80% do valor do imóvel em até 35 anos, com a possibilidade de utilização do FGTS.

O maior número de imóveis disponíveis está em Salvador (40), seguido de Lauro de Freitas (29), Iaçu (28), Camaçari (13) e Feira de Santana (11). Confira abaixo a lista completa.

Para participar do leilão, é necessário levar CPF, RG e comprovante de residência, mesmos documentos exigidos para o cônjuge. Em caso de pessoa jurídica, é preciso cópia do contrato social, estatuto social, cartão do CNPJ, RG e CPF do sócio-administrador e procuração com firma reconhecida, se for o caso.

Além destes documentos, o interessado deverá ter ao menos duas folhas de cheque para pagamento do sinal, no percentual de 5% sobre o valor do arremate, e outro para pagamento da comissão do leiloeiro no mesmo percentual. O pagamento restante deverá ocorrer em até 5 dias úteis na agência da Caixa de escolha do arrematante e poderá ser realizado à vista, com financiamento e ainda recursos do FGTS.

