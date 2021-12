Caixa realiza 11ª edição do Feirão Caixa da Casa Própria

A Caixa Econômica Federal realiza a 11ª edição do Feirão Caixa da Casa Própria de 24 de abril a 14 de junho, com foco ao financiamento de habitação popular do Programa Minha Casa, Minha Vida e das demais operações com recursos do FGTS, cujo teto máximo é de R$ 190 mil. Nesta edição, o Feirão irá acontecer também em Goiânia (GO), além das 13 cidades em que tradicionalmente ocorre. Em Salvador, o feirão acontece nos dias 12, 13, 14 de junho, no Centro de Convenções da Bahia (sexta, 12, e sábado, 13, das 10h às 21h e domingo, 14, das 10 às 18h).

Segundo a Caixa, a previsão inicial é de que o número de imóveis ofertados seja superior a 200 mil unidades.

Os eventos do Feirão Caixa da Casa Própria de 2015 terão início entre os dias 24 a 26 de abril a partir das capitais de São Paulo (SP), Recife (PE) e Belém (PA). Após os finais de semana do Dia do Trabalhador e Dia das Mães, o Feirão será realizado, de 15 a 17 de maio, nas cidades de Fortaleza (CE), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR). No fim de semana seguinte, de 22 a 24 de maio, o Feirão da Casa Própria segue para Brasília (DF), Uberlândia (MG), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS). Nos dias 12, 13 e 14 de junho, encerra seu calendário, com a chegada às cidades de Belo Horizonte (MG), Salvador (BA) e Goiânia (GO).

O Feirão Caixa da Casa Própria de 2015 conta com mais de 1,4 mil parceiros, sendo 660 construtoras e 390 correspondentes imobiliários Caixa, além de 354 imobiliárias, que ocuparão os estandes do evento durante os quatro finais de semana de realização.

Serão 822 empreendimentos novos que estarão com as suas unidades em oferta, nas 14 cidades onde o Feirão acontece.

A Caixa diz que para requerer o crédito para casa própria no Feirão os interessados devem levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. E também podem obter informações em todas as agências da Caixa ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana.

adblock ativo