Caixa prorroga campanha da Construcard na Bahia

A Caixa Econômica Federal prorrogou em mais uma semana na Bahia a Quinzena Construcard. A campanha, destinada à promoção e ampliação do uso do cartão de mesmo nome, permite financiar a compra de material de construção com menos burocracia e juros de 2,7% ao mês, contra os 2,85% normalmente adotados pelo programa - e já considerados abaixo da média de mercado. A iniciativa, que se encerraria dia 9, agora foi estendida para dia 16.

“É uma oportunidade única para construir e reformar a casa com baixas prestações que podem ser pagas em até 240 meses”, explicou o superintendente regional da Caixa na Bahia, José Anselmo Lopes Cunha. O programa, que estava praticamente parado há cerca de um ano, foi reativado na semana passada, em evento em Brasília, com o lançamento de um novo cartão: agora com chip e mais seguro.

Dia 16 Dia 16

Na Bahia, 88 lojas de material de construção já foram cadastradas pela Caixa, sendo a metade em Salvador. “Em todo o país, são R$ 7 bilhões orçados para o programa visando atender dois milhões de pessoas, sendo que 400 mil clientes da Caixa já estão pré-aprovados”, informou Lopes Cunha, sem divulgar números específicos para a Bahia, nem mesmo balanços de outras edições.

A média nacional dos créditos concedidos é de R$ 14 mil. “É um valor que é bem além do que normalmente é liberado pelos cartões de crédito comuns, além dos juros bem mais em conta”, frisou Lopes Cunha.

Outra novidade, além do cartão com chip, é a inclusão de mais materiais de construção, inclusive para projetos de economia de água e uso de energia renovável. Fazem parte agora da abrangência do programa agora, além dos materiais comuns para construção e armários: os aparelhos de eficiência hídrica e energética; sistemas de reutilização de água, aquecedores solares, equipamentos para energia fotovoltaica e também de segurança residencial.

Cartão Cartão

A princípio, o procedimento é simples: os interessados em reformar ou construir a casa própria devem entrar no site da Associação dos Comerciantes de Material de Construção da Bahia (Acomac-BA) e conferir a lista e o endereço das lojas já conveniadas. No período, os estabelecimentos também vão estar decorados e com vendedores usando a camisa da campanha.

Na loja escolhida, faz-se o orçamento da obra e leva para a Caixa. Durante a Quinzena Construcard, entretanto, as lojas credenciadas contarão com funcionários da Caixa que vão liberar o cartão na hora para os interessados, que já vão poder usá-lo no dia seguinte. Para fazer o cartão, será necessário levar os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço e contracheque atual.

adblock ativo