Caixa promove Semana Nacional de Conciliação

Começa nesta segunda-feira, 7, a Semana Caixa de Conciliação, evento promovido pelo banco para clientes pessoas físicas e jurídicas renegociarem, com condições especiais, contratos comerciais ajuizados.

Cerca de 120 mil clientes de todo o país poderão regularizar seus débitos de forma facilitada, com descontos de até 90% para liquidação à vista, além de outras condições que variam de acordo com a situação do contrato e o tipo de operação de crédito.

A ação abrange cerca de 71 mil clientes pessoas físicas, dos quais um quarto poderá quitar suas dívidas à vista por valores inferiores a R$ 1 mil, e 50 mil pessoas jurídicas, dos quais mais de 44% tem possibilidade de quitar à vista com valores inferiores a R$ 10 mil.

A iniciativa tem como objetivo finalizar os processos judiciais de maneira conciliatória, extinguindo a ação e possibilitando o resgate do poder de compra, pagamento e crédito do cliente no mercado, com a retirada das restrições dos cadastros externos.

Para o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a conciliação é a forma mais rápida, eficiente e menos onerosa, para todas as partes, de encerrar um processo judicial, além de permitir aos clientes o resgate de sua cidadania financeira.

“Nosso objetivo é promover condições para que os clientes com dificuldades financeiras possam regularizar sua situação de forma simples e vantajosa, além de contribuir para desonerar a justiça brasileira”, ressalta.

A Semana Caixa de Conciliação vai até sexta-feira, 11, em todo o país. Os clientes que receberam carta-convite poderão ser atendidos nas agências do banco ou em determinadas varas da Justiça Federal.

A lista completa com os locais de atendimento pode ser conferida em: www.caixa.gov.br/vocenoazul.

Você no Azul

A Semana Caixa de Conciliação faz parte da campanha Você no Azul, que oferece aos clientes que possuem débitos em atraso há mais de 360 dias, além das vantagens para liquidação à vista, várias alternativas de renegociação.

Até o momento, foram regularizadas dívidas de 276 mil clientes, o que corresponde a R$ 2,4 bilhões em débitos liquidados.

No crédito comercial, é possível unificar os contratos em atraso e parcelar a dívida em até 96 meses, realizar uma pausa no pagamento de até uma prestação vencida ou a vencer, ou ainda efetuar a repactuação de dívida, com possibilidade de aumento do prazo.

Nos contratos habitacionais, 114 mil clientes já regularizam suas dívidas, o que corresponde a mais de R$ 10,1 bilhões renegociados. Nesta modalidade, os clientes podem pagar uma entrada e incorporar as demais parcelas em atraso, realizar acordo com um pagamento inicial ou utilizar o saldo do FGTS para reduzir em até 80% o valor de 12 prestações, inclusive até três delas em atraso. As condições variam de acordo com as características do contrato e tipo de operação.

Caminhoneiros

Como parte da campanha, a Caixa possui também a modalidade Você no Azul na Estrada, que realiza atendimento diferenciado aos caminhoneiros. Nesta ação, o banco já beneficiou 30 mil clientes e mais de R$ 1 bilhão em contratos regularizados.

Os clientes também poderão ser contatados por empresas de recuperação de crédito, contratadas pela Caixa, além de SMS e outras formas de comunicação que têm como objetivo divulgar as alternativas negociais disponíveis.

A campanha Você no Azul vai até 31 de dezembro deste ano e os clientes poderão ser atendidos pelos sites www.caixa.gov.br/vocenoazul e www.negociardividas.caixa.gov.br, pelo telefone 0800 726 8068 opção 8, no facebook.com/caixa), twitter.com/caixa, WhatsApp, pelo telefone 0800 726 8068, nas agências e nos caminhões Você no Azul (cronograma no www.caixa.gov.br/vocenoazul).

