Caixa pode realizar três sorteio da Mega por semana

A Caixa Econômica Federal poderá realizar três sorteios da Mega-Sena por semana. De acordo com portaria publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 3, o banco pode ampliar de dois para três concursos por semana "a título de celebração temática cultuada no país". Para isso, a instituição deverá divulgar o sorteio extra com pelo menos 15 dias de antecedência.

Atualmente, os concursos acontecem às quartas-feiras e sábados. Mas a Caixa já realizou sorteios extras em datas especiais, como em comemoração da Proclamação da República, dos dia dos Pais, das Mães e da Primavera.

