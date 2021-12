Caixa paga R$ 300 milhões no primeiro dia de liberação do FGTS

Os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começaramm nesta sexta-feira, 10, para cerca de 4,8 milhões de trabalhadores. Até as 11 horas da manhã, 700 mil pessoas realizaram o saque, totalizando R$ 300 milhões em pagamento.

Nesse primeiro lote, a retirada do benefício estará disponível até 10 de abril apenas para os nascidos entre janeiro e fevereiro.

Antes das 7 horas as agências da Caixa Econômica Federal já estavam mais cheias do que o normal. Os primeiros clientes chegaram por volta de 6 horas. Entre os que madrugaram, estava quem já vai sacar e quem só quer tirar dúvida. Mas o destino do dinheiro é unânime: pagar dívidas.

Na agência do banco localizada no Brás, região central de São Paulo, Elisvaldo dos Santos foi o primeiro a fazer o saque do FGTS. O valor é pequeno, apenas R$ 41, mas vai servir para pagar a dívida de R$ 30 que acabou fazendo no cartão por estar desempregado.

Capital baiana

Em Salvador, o movimento começou antes mesmo da abertura das agências. Às 6 horas, clientes já formavam fila na agência do Imbuí. Até mesmo a lotérica do bairro teve movimento intenso, já que quem tem até R$ 3 mil para receber pode sacar nesses estabelecimentos.

A procura também foi grande em Periperi, no Subúrbio Ferroviário, e nas unidades bancárias do Centro de Salvador. Na agências das Mercês, houve grande procura até mesmo nos caixas eletrônicos.

Já quem procurou atendimento na Caixa da avenida Tancredo Neves teve mais sorte e não enfrentou fila. Foi o caso do carpinteiro Reinaldo Santos, que pretende usar o dinheiro para pagar dívidas. "A crise está pegando". Nesta manhã, ele tentava fazer a senha do Cartão Cidadão para sacar o FGTS.

O técnico de segurança Franderson de Jesus também quer regularizar a vida. Para evitar surpresas, ele esteve antes no banco para saber a documentação necessária para sacar o benefício e nesta sexta só aguardava sua vez para conseguir retirar o dinheiro para "pagar dívidas e tirar o nome do SPC".

Já a auxiliar de produção Rosângela Santos de Jesus viu nas contas inativas uma oportunidade. "Vou fazer uma guia para vender alguma coisa e ter uma renda extra", explica.

Calendário

O mês de abril terá o maior volume de pagamentos, com a possibilidade de saque para os trabalhadores que fazem aniversário nos meses de março, abril e maio. Ao todo, 26% dos trabalhadores terão o direito de retirar o montante entre os dias 10 de abril e 11 de maio.

Entre 12 de maio e 14 de junho, os cotistas que fazem aniversário nos meses de junho, julho e agosto poderão sacar o valor das contas inativas. Segundo a Caixa, o período compreende 25% das pessoas com direito ao benefícios.

Esse é o mesmo porcentual dos que poderão efetuar o saque das contas inativas entre os dias 16 de junho e 13 de julho, período destinado para os trabalhadores que fazem aniversário em setembro, outubro e novembro.

De 14 a 31 de julho, poderão fazer o saque os trabalhadores aniversariantes no mês de dezembro, que representam 8% do total.

A data limite para realizar o saque termina em 31 de julho. Quem perder o prazo só poderá sacar o valor das contas inativas quando se aposentar, comprar moradia própria ou se enquadrar nas outras possibilidade de saque previstas nas regras do fundo, entre elas, ser morador de região afetada por catástrofe natural.

Saque

Para realizar o saque, o trabalhador deve procurar uma agência da Caixa Econômica Federal e apresentar o número de inscrição do PIS/Pasep, documento de identificação e comprovante finalização do contrato de trabalho (carteira de trabalho ou Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho). As agências da Caixa também estarão abertas no sábado, 11, para auxiliar na liberação do FGTS.

Nos correspondentes Caixa Aqui e Lotéricas, valores até R$ 3 mil poderão ser retirados com documento de identificação do trabalhador, Cartão do Cidadão e senha. Quem for correntista do banco pode autorizar o recebimento do crédito em conta pelo site da Caixa.

Podem sacar o saldo das contas inativas do FGTS os trabalhadores com carteira assinada que, em um ou mais contratos de trabalho, pediram demissão ou foram demitidos por justa causa com o contrato finalizado até 31 de dezembro de 2015.

Segundo a Caixa, mais de 30,2 milhões de trabalhadores têm direito ao saque do saldo das contas inativas do FGTS.

