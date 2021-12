Caixa já disponibilizou R$ 20 bilhões para micro e pequenas empresas na pandemia

A Caixa Econômica Federal atingiu a marca de R$ 20 bilhões disponibilizados para micro e pequenas empresas durante a pandemia do novo coronavírus. Ao todo, mais de 168 mil empresas fecharam contratos com taxas e condições especiais para enfrentar os efeitos que a pandemia de Covid-19 provoca na economia.

Ainda de acordo com a instituição, a Caixa foi a primeira instituição financeira a operar a linha de crédito do Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), iniciando as contratações no dia 16 de junho.

Esta linha foi criada especificamente para auxiliar as micro e pequenas empresas durante a crise do novo coronavírus, sendo que, mais de 123 mil empresas já fecharam contrato, liberando mais de R$ 11,4 bilhões para a economia.

