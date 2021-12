Caixa erra e cobra duas prestações no mesmo mês

A Caixa Econômica Federal descontou indevidamente duas prestações, em vez de uma, de contas que tinham débito automático de financiamento imobiliário. O banco não soube informar quantos clientes foram atingidos com o erro sistêmico nem de quais Estados eles são.

A instituição afirmou, em nota, que a "inconsistência" foi parcialmente resolvida na terça-feira, 22, e que a regularização seria finalizada no movimento de quarta-feira, 23, provavelmente à noite, quando se dá a liquidação das operações bancárias.

O servidor público Alexandre Romero foi um dos detectaram o problema. Ele conta que levou um susto quando viu na terça-feira, 22, após o feriado prolongado, que sua conta na Caixa onde é descontado o financiamento do apartamento estava com saldo negativo. "Não entendi nada. Fiquei fazendo mil contas porque é difícil o banco errar", afirma. Para não ter gastos adicionais, ele retirou R$ 4 mil da poupança.

Ele só descobriu o que aconteceu no dia seguinte quando o extrato do banco mostrou que foram descontadas duas prestações de R$ 3.308,93 do financiamento imobiliário em vez de uma. "Deixo o dinheiro contado para a prestação e coloco o resto na poupança. Quando vi que estava com a conta no vermelho preferi tirar o dinheiro da aplicação para não pagar juros", explica.

Para solucionar a questão, Alexandre precisou ir a uma agência da Caixa reclamar. O atendente disse que o banco estatal tinha enviado um comunicado interno para todas as dependências explicando que se tratava de um erro no sistema. Ele diz que vai pedir o que perdeu ao tirar o dinheiro da poupança para cobrir o saldo negativo. "Sei que é pouco, mas eles não podem fazer esse tipo de coisa." A Caixa informou que, caso tenha sido gerado qualquer encargo, os valores serão ressarcidos pelo banco. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

