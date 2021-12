Caixa eleva juros de financiamentos imobiliários pela segunda vez em 2015

Depois de três meses da última elevação, a Caixa Econômica Federal voltou a subir as taxas de juros das operações para financiamento de imóveis residenciais contratadas com recursos da poupança. As novas taxas passam a ser aplicadas somente aos imóveis financiados a partir do dia 13 de abril, última segunda-feira [veja tabela abaixo].

Oficialmente, a Caixa informou nesta quinta, 16, que está elevando as taxas por causa do aumento da taxa básica de juros, a Selic. A última vez que o banco estatal tinha subido os juros do crédito habitacional foi em janeiro, após congelamento que durou todo o ano de 2014.

De acordo com a Caixa, o reajuste dessa vez foi de 0,3 ponto porcentual em todas as formas de relacionamento com o banco. Nos financiamentos feitos pelo Sistema Financeiro Habitacional (SFH), a taxa balcão - para clientes sem relacionamento com o banco - subiu de 9,15% para 9,45% ao ano. Para quem já tem relacionamento com o banco (correntistas, por exemplo), os juros subiram de 9% para 9,3% ao ano.

Os clientes que recebem salário pelo banco vão pagar taxa de 9% ao ano, ante 8,7% definida em janeiro. Essa é a mesma taxa que os servidores públicos que são correntistas do banco passam a pagar. Para os servidores públicos que além de correntistas também recebem pela instituição, a Caixa cobra juros de 8,8% nos financiamentos desde segunda-feira, ante 8,5% de janeiro.

Segundo a Caixa, as taxas dos financiamentos contratados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que incluem os do programa "Minha Casa, Minha Vida", não sofrerão reajuste.

A Caixa detém quase 70% do crédito imobiliário no país e a mudança na taxa de juros praticada pela instituição tem impacto nos juros dos demais bancos e no ritmo de atividade da construção civil.

Reajuste será voltado para imóveis até R$ 750 mil; veja como ficará a tabela

Tipo de relacionamento Juro efetivo anterior (a.a) Juro efetivo atual (a.a) Taxa balcão 9,15% 9,45% Relacionamento 9,0% 9,30% Relacionamento + salário 8,70% 9,0% Servidor (relacionamento) 8,70% 9,0% Servidor (relacionamento + salário) 8,50% 8,80%

Fonte: Caixa Econômica Federal

