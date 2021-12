Caixa Econômica vai abrir uma hora mais cedo

Com o término da greve dos bancários, a Caixa Econômica Federal (CEF) informou que suas agências deverão abrir uma hora mais cedo. A previsão é que o novo horário de funcionamento comece a vigorar nesta quarta-feira, 16.



Conforme a assessoria de imprensa do banco informou, no acordo feito entre Fenaban (sindicato patronal) e os representantes da categoria estava previsto que os bancários teriam que compensar, com horas diárias adicionais de trabalho, os 23 dias em que ficaram parados. Assim, a Caixa decidiu antecipar o horário de abertura das agências para as 9 horas.

adblock ativo