Caixa, Banco Pan e Anfavea querem estimular venda de carros

A Caixa Econômica Federal firmou, nesta quinta-feira, 11, um acordo de cooperação com o Banco Pan, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O objetivo é desenvolver ações conjuntas para estimular a compra de veículos por meio de linhas de financiamento para pessoas físicas e jurídicas.

A outra proposta do grupo é estimular a participação dos consumidores no 8º Salão Auto Caixa, de 18 a 21 de junho.

Segundo o vice-presidente de Negócios Emergentes da Caixa, Fábio Lenza, apesar de o salão começar apenas no dia 18, a partir de segunda-feira (15) as taxas promocionais já estarão disponíveis nas agências. As taxas permanecerão nesses patamares até 3 de julho. "As taxas para automóveis novos são a partir de 1,09% ao mês e a primeira parcela pode ser paga em até 120 dias".

Para Fábio Lenza, a expectativa é alcançar um volume de negócios de R$ 1 bilhão durante o salão. "Sem falar dos negócios decorrentes, que começam a ser encaminhados no salão e acontecem na sequência. Os dois bancos disponibilizarão 2,5 mil gerentes e mil operadores de crédito em mais de mil concessionárias no país."

A divulgação para estimular clientes a comprar carro novo está sendo feita por meio de avisos no internet banking, nos terminais de auto-atendimento, sms e envio de cartas de crédito com montante pré-aprovado.

De acordo com Lenza, além de estimular a compra do automóvel, os bancos disponibilizarão para as concessionárias tarifas especiais e limites mais vantajosos, de modo a apoiá-las em suas movimentações financeiras diárias.

As empresas frotistas também contarão com crédito especial para renovação da frota. "A linha Credi Frota terá prazo melhorado e flexibilização da garantia. À medida que o frotista quitar o crédito, liberamos uma parte da garantia."

Para o presidente da Anfavea, Luiz Moan, a parceria é mais um esforço do setor para restaurar a confiança do consumidor. "Estou muito satisfeito por assinar esse convênio e com o arrojo da Caixa e do Banco Pan. O Credi Frota é o prenúncio de um futuro melhor para o setor automotivo. É quase um leasing operacional, que é um mecanismo de financiamento adotado em países mais desenvolvidos. Temos de enaltecer essa visão antecipada de mercado."

Presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Junior ressaltou que a iniciativa deve levar em consideração três vertentes: a parceria, o momento de dificuldade, no qual o financiamento é muito importante, e a necessidade. "Temos de buscar alternativas e caminhos para atender novos e antigos consumidores."

Diretor-presidente do Banco Pan, José Luiz Acar Pedro informou que o salão tem sido uma oportunidade de desenvolvimento de negócios. "Dentro do possível, o Pan apoia o cliente que não é correntista da Caixa. Queremos participar, convocando os clientes do banco para o salão. O financiamento de automóveis é nosso carro-chefe. Estamos firmes na proposta de ampliar nossa estrutura para o território nacional".

