Caixa abre neste sábado para atendimento de contas inativas do FGTS

Dezenove agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado, 18, em Salvador, para atendimento exclusivo sobre as contas inativas de FGTS.

Os funcionários do banco vão tirar dúvidas sobre saque, regularizar o cadastro dos trabalhadores e cadastrar cartões e senhas do Cartão do Cidadão. O funcionamento será das 9 às 15 horas (veja lista abaixo).

Calendário

O pagamento do FGTS começa a partir de 10 de março e será feito conforme a data de nascimento do trabalhador. No primeiro mês, será liberado o dinheiro de quem nasceu em janeiro e fevereiro. Quem nasceu em março, abril e maio pode sacar em abril. Em maio será pago o FGTS de quem nasceu em junho, julho e agosto e em junho dos aniversariantes de setembro, outubro e novembro. Quem nasceu em dezembro recebe em julho.

Segundo a Caixa, 10,1 milhões de brasileiros têm direito à retirar alguma valor. O FGTS será liberado apenas de contas inativas, ou seja, após encerrar o vínculo empregatício.

Uma única pessoa pode ter várias contas inativas. Geralmente, há saldo nos casos em que o trabalhador pediu demissão e não utilizou o saldo do FGTS para o financiamento da casa própria, por exemplo.

Será pago o FGTS de contas inativas até 31 de dezembro de 2015. Quem pediu demissão após essa data, só pode sacar o FGTS da conta inativa se tiver outros valores a receber.

Quem vai receber até R$ 3 mil, a Caixa orienta que o trabalhador use o Cartão Cidadão para sacar, evitando enfrentar filas. É necessário ter cadastro no PIS/Pasep e ter o Número da Inscrição Social (NIS).

>> Confira as agências que vão abrir neste sábado em Salvador:

DAS MERCES

Avenida Sete de Setembro, nº. 955, Centro

CALCADA

Rua Barão de Cotegipe, 119, Mares

COMERCIO

Avenida Estados Unidos, 1º, Comércio

LIBERDADE

Estrada da Liberdade, 81, Liberdade

SHOPPING DA BAHIA

Avenida Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores

PITUBA

Avenida Manoel Dias da Silva, 1499, Pituba

- DOM JOÃO VI

Avenida Dom João VI, 234, Brotas

RELÓGIO DE SÃO PEDRO

Avenida Sete de Setembro, 377, Dois de Julho

SETE PORTAS

Rua Bandeirantes, 1º, Matatu

SHOPPING ITAIGARA

Avenida Antonio Carlos Magalhães, 656 LJ 1, Itaigara

SHOPPING PIEDADE

Rua Cons. Junqueira Ayres, 08 LJ 06, Barris

SHOPPING BARRA

Avenida Centenário, 2992

BOULEVARD FINANCEIRO

Avenida Tancredo Neves, 190, Caminho das Árvores

PRACA DA REVOLUCAO

Praça da Revolução, 09, Periperi

SHOPPING PARALELA

Avenida Luís Viana, 8544 LJ A214, Alphaville I

NOVA CAJAZEIRAS

Avenida Eng. Raymundo Carlos Nery, 347, Cajazeiras

LARGO DO TANQUE

Rua Eng. Austriciano, S/N LJ 3, São Caetano

CABULA

Rua Silveira Martins, 196, Cabula

IMBUI

Rua dos Colibris, 44, Shopping Caboat, Imbui

adblock ativo