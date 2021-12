Caixa abre agências sábado para o saque das contas inativas do FGTS

Na expectativa de um volume muito grande de saques das contas inativas do FGTS, a Caixa Econômica Federal (CEF) decidiu abrir as portas de 1.840 agências no próximo sábado, 11. Das 4,2 mil unidades de atendimento, a instituição escolheu as agências com o maior número de clientes para prestar atendimento no dia 11 deste mês, apenas um dia após o início do prazo para o resgate dos recursos.

O funcionamento das agências no sábado será exclusivo para atender trabalhadores que querem sacar o dinheiro das contas inativas. O atendimento será feito de 9h às 15h. Além do próximo sábado, está prevista a abertura das unidades também nos 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho.

A Caixa prepara uma série de ações para o início do período de saque de contas inativas do FGTS, que começará na sexta-feira. Amanhã, será feita uma transmissão ao vivo no site da instituição para tirar as dúvidas que os cotistas ainda têm em relação aos saques. Nesse mesmo dia, a Caixa deve divulgar todas as informações sobre o início das retiradas.

A partir desta sexta-feira, 10, poderão sacar o dinheiro os cotistas do fundo que nasceram em meses de janeiro ou fevereiro. No dia 10 do mês que vem, a Caixa liberará os saques para trabalhadores nascidos em março, abril e maio. A partir de 12 de maio, será a vez de quem nasceu em junho, julho e agosto. Já no dia 16 de junho, o resgate será permitido para pessoas de setembro, outubro e novembro. Quem nasceu em dezembro, só poderá fazer a requisição do fundo de garantia no dia 14 de julho. De acordo com o cronograma do governo, até o dia 31 de julho todos os trabalhadores terão o direito de fazer o resgate das contas inativas.

Baianos

Ao todo, há 49,6 milhões de contas inativas que podem ter os recursos sacados. Juntas, elas têm um saldo de

R$ 43,6 bilhões. A liberação beneficiará 30,2 milhões de trabalhadores. A previsão da equipe econômica é que a medida injete mais de R$ 30 bilhões na economia brasileira. Na Bahia, são 823 mil contas, totalizando R$ 909 milhões.

Outra expectativa é que os recursos sejam usados para o pagamento de contas atrasadas e diminuam o grau de inadimplência. Para atender o trabalhador, a Caixa criou um site específico sobre o assunto. É possível identificar as contas inativas, o valor a receber, a data do saque e os canais disponíveis para o pagamento.

Quem pode sacar

Podem sacar as contas inativas do FGTS os trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015 poderão sacar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de suas contas vinculadas a estes contratos de trabalho.

Existem várias formas de sacar o saldo das contas inativas e podem variar de acordo com o valor a ser recebido pelo trabalhador. A Caixa orienta que os trabalhadores consultem o site www.caixa.gov.br/contasinativas ou o 0800 726 2017 para serem direcionados à melhor opção de pagamento antes de se dirigirem a um dos canais oferecidos.

