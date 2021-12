Cai número de depósitos nas cadernetas de poupança

Uma das mais populares formas de investimento, a caderneta de poupança já não tem sido mais opção de economia para alguns brasileiros. O volume de depósitos nesta modalidade diminuiu, pela sétima vez consecutiva, neste ano. E, se por um lado, a população está deixando de guardar, o volume de dinheiro sacado nas agências só fez crescer.



O anúncio do balanço do mês de julho foi feito pelo Banco Central. Somente no mês passado, foi calculado um saldo líquido negativo de R$ 1,1 bilhões. Se a análise for feita com base no ano todo, até o final de julho, a retirada total chegou a R$ 43,7 bilhões.

De acordo com o diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro, esse cenário pode se agravar ainda mais. "A tendência para os próximos meses é de que este movimento de redução no volume dos depósitos da poupança se acentue, agravado ainda mais em um ambiente econômico mais recessivo com a elevação nos índices de desemprego e de inadimplência”, disse Ribeiro.

adblock ativo