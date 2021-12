Caged: setor de serviços cria 71.292 vagas em agosto

O setor de serviços foi o que mais abriu vagas em agosto, conforme dados apresentados nesta quinta-feira, 11, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Foram geradas 71.292 vagas. Também houve geração de postos nos setores de comércio, com 40.619 vagas, e construção civil, com 2.239 vagas.

Por outro lado, o setor que mais fechou vagas (9.623) foi a agricultura. Também teve mais demissões do que admissões a indústria de transformação, com 4.111 vagas fechadas.

A geração líquida de empregos formais em agosto foi de 101.425 vagas. O saldo do mês passado é resultado de 1.748.818 admissões e de 1.647.393 demissões. No acumulado do ano até agosto, houve criação líquida de empregos formais de 751.456 vagas.

Neste mês, a divulgação dos dados de emprego ocorreu mais cedo, no 11º dia do mês. Nos últimos doze meses, em nenhuma ocasião o resultado do Caged foi divulgado antes do dia 16. Em agosto, a divulgação ocorreu no dia 21. Em setembro do ano passado, o resultado do mês de agosto de 2013 foi publicado no dia 20.

O ministro do Trabalho, Manoel Dias, negou que a antecipação da divulgação do Caged tenha ligação com as eleições. "Divulgamos antes porque os funcionários se tornaram mais eficientes", disse, ao lado da equipe responsável pelo processamento dos dados. Ele reconheceu, entretanto, que os bons resultados ajudam nas eleições. "O governo está cumprindo suas obrigações", disse.

