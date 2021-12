Cacau Show compra Brigaderia

A Cacau Par, holding criada pelo fundador da Cacau Show, Alexandre Tadeu Costa, anunciou a compra de 50,1% da Brigaderia, rede especializada em brigadeiros que tem dez lojas no Estado de São Paulo. A aquisição, cujo valor não foi revelado, é a primeira da holding, que tem um orçamento de US$ 50 milhões para investimentos na área de alimentos premium.

A previsão da companhia é promover a expansão da Brigaderia por meio de franquias - serão 50 unidades até 2015 e 200 até 2018. Taciana Kalili, fundadora da Brigaderia, continuará na gestão do negócio.

As lojas da Brigaderia são reconhecidas pela venda de brigadeiros sofisticados e pela decoração rica em estampas coloridas (também presentes nas diversas embalagens dos doces). Esse estilo está relacionado à formação da empresária, que já havia trabalhado como designer de estamparia na indústria têxtil. Ela também formou-se em administração de empresas e especializou-se em moda.

A primeira loja da Brigaderia, aberta em março de 2010 no Shopping Market Place, foi concebida para ser um ambiente diferente daqueles encontrados em grandes centros comerciais, com a proposta de proporcionar ao cliente aconchego no momento do consumo do doce.

Empreendedor - A Cacau Show foi criada quando Alexandre Costa tinha 17 anos. Após aceitar a encomenda de 2 mil ovos de 50 gramas, o empresário descobriu que a fábrica da qual era cliente não produzia o produto com o peso necessário. Ele não desistiu e bateu na porta de vinte atacadistas até conhecer uma senhora que fazia chocolate caseiro e que o ajudou a entregar o pedido em apenas três dias. Até o fim deste ano, a estimativa da Cacau Show é ter 1.540 lojas no Brasil. Para 2015, a previsão é de 2 mil unidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

