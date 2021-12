Burger King amplia atuação nos shoppings baianos

Com 600 pontos de venda em todo o país, a rede de lanchonetes Burger King está ampliando a atuação na Bahia.

Ao contrário do que foi divulgado em matéria publicada na edição desta quarta, 28, no jornal A TARDE, a empresa está em plena expansão e não deve fechar as lojas nos shoppings baianos, tendo, inclusive, previsão de inauguração de uma nova unidade em um shopping de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o presidente da Associação de Lojistas do Salvador Shopping, Humberto Paiva, houve um equívoco na informação: "Na verdade, foi a rede King Market que está encerrando suas atividades em todos os shoppings de Salvador", corrigiu.

