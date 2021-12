Brindes e frete grátis alavancam vendas de lojas virtuais no Natal

Quem abre uma página do seu negócio em uma rede social espera ganhar muito mais do que likes. E o Natal, maior data do varejo, é uma oportunidade de ouro para aumentar as vendas pela internet. No ano passado, o comércio eletrônico gerou R$ 7 bilhões em todo o Brasil no período natalino. E estima-se um crescimento de 4% este ano.

“As promoções natalinas de lojas virtuais começaram com a Black Friday. Mas as empresas ainda têm aí duas semanas para fazer propaganda”, afirma Bruno de Oliveira, especialista em comércio eletrônico e criador do site ecommercenapratica.com, no qual dá dicas para empreendedores.

Quanto ao marketing direto, Oliveira considera que a loja deve utilizar, sem receio, as formas de contato que tenham sido informadas pelo cliente, seja e-mail, SMS ou WhatsApp. “Se o cliente deixou um canal para comunicação, não há problema. Desde que haja uma forma clara, um lugar que a pessoa possa clicar para deixar de receber mensagens”, diz.

Oliveira diz que nesta época do ano é mais fácil para as pequenas lojas virtuais convencerem um cliente já existente a comprar mais do que conseguirem novos consumidores através de publicidade em redes sociais, embora esse recurso não deva ser negligenciado pelo comerciante.

Oferta de vantagens

Um instrumento interessante apontado por Oliveira é a oferta de vantagens para quem usa a loja virtual. “Oferecer frete grátis ou dar um brinde a partir de um certo valor de compra são boas estratégias”, diz.

Cândida Specht comercializa há sete anos a sua produção também pela internet. Cerca de 90% das vendas online vão para outras cidades, principalmente São Paulo. Mas também há clientes em Curitiba e Recife. “Na época de Natal as vendas online aumentam duas vezes”, disse Cândida.

A empreendedora, que produz bolsas, nécessaires, mochilas e carteiras, escolheu como forma de promover as vendas dar de brinde uma nécessaire para cada R$ 300 em compras online.

Quanto ao contato com os clientes, Cândida elegeu enviar duas ou três mensagens por mês através do mailing de sua empresa. “Mais do que escrever sobre os produtos, prefiro compartilhar coisas que têm a ver com estilo de vida”, afirma.

A decisão de oferecer frete grátis tem que levar em conta a disparidade com os custos de transporte para os diferentes destinos. Cofundador da loja virtual Braveman, criada em 2013 em Brasília, Felipe Kuhlmann afirma que através do convênio que mantém com os Correios conseguiu oferecer frete grátis para compras a partir de R$ 350 para as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

A limitação da oferta tem a ver com a logística. Segundo ele, é mais barato enviar desde Brasília as roupas e acessórios da loja para o Espírito Santo do que para a Bahia. “O valor que se cobra no frete para Salvador é até quatro vezes mais alto do que para um estado do Sudeste”, afirma o empresário brasiliense.

