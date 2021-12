Brechós on line ajudam a garimpar novidades sem sair de casa

Quem é que não gosta de se vestir bem sem ter que desembolsar muito dinheiro?! Pois garimpar na internet e encontrar um brechó virtual com a sua cara pode ser uma ótima oportunidade de ter o guarda-roupa dos sonhos a baixo custo. Apaixonadas por moda, brechós e compras, as sócias Isabela Nascimento e Bruna Amarante, uma baiana e outra paulista, respectivamente, são autoras do blog Vitrini Virtual (vitrine-virtual.com) e nele compartilham experiências, descobertas e mostram que é possível estar na moda gastando pouco.

O espaço nasceu em 2008 junto com a febre dos brechós online e ganhou novo formato a medida que as leitoras pediam mais informações. "Primeiro os posts falavam das coisas legais que íamos garimpando nos brechós virtuais. Mas cresceu tanto que enxergamos a necessidade de também falar sobre tendencias e novidades do mundo da moda. Uma forma de até sugerir o que comprar", conta Isabela, que idealizou o blog por distração quando concluiu a graduação em Direito e se preparava para estudar para concurso público.

O que era lazer virou responsabilidade e, por conta da demanda, Isabela convidou Bruna para ser sócia. Hoje, o blog recebe cerca de 900 visitas diárias e virou ponto de encontro e referência em compras de brechó.

E é no intuito de atender a esse tipo de consumidora, que as sócias Maria Viveiros e Adriana Pinheiro mantém o Maria Brechó (mariabrecho.com.br) desde 2009. Com um estoque atual de 600 peças e vendendo de 100 a 150 delas por mês, o brechó virtual deixou de ser uma brincadeira de amigas e virou um negócio de gente grande. "Recebemos peças de todos os lugares do país, além de garimparmos produtos em brechós físicos. Algumas peças trazemos das nossas viagens, principalmente quando vamos para fora do Brasil. Quando começamos não esperávamos ter essa proporção", conta Maria.

Bem organizado, com boa descrição dos produtos e medidas das peças, o Maria Brechó tem entre três e cinco posts por dia, de segunda a quinta-feira, sempre com peças novas e bem exibidas. A exposição das peças, que aparecem de frente e verso, foi uma das principais preocupações da dupla que, antes de conquistar o espaço virtual, planejava a montagem de um brechó físico bem diferente da forma improvisada como alguns funcionam.

"Queríamos algo diferente, mais clean, moderno, chamativo, com peças mais organizadas. Como, na época, não foi possível viabilizar o brechó físico, trouxemos a ideia para o virtual. E deu certo", relata a empresária.

O valor do faturamento do Maria Brechó as sócias preferem não revelar, mas asseguram que ainda não ganham o suficiente para o brechó ser a principal fonte de renda delas. "Quem sabe um dia?! Por enquanto ainda é um complemento", desconversa Maria.

Tendências - O sucesso dos brechós virtuais, além da facilidade de se comprar com um click, também está relacionado às novas tendências da moda. Elas são verdadeiras aliadas dos brechós e ajudam a montar e remontar a wishlist (lista de desejos) dos sonhos.

O novo consumidor da moda deixou de lado a fidelidade às grandes marcas em troca da liberdade de criar. E foi graças a esse novo comportamento que ondas como o vintagismo e o Hi-Lo (se diz "rai lo") ganharam espaço e deram oportunidade a esse negócio e para as manifestações de identidades pessoais.

Enquanto o vintagismo propõe se usar o que mais se gosta das gerações passadas, ou peças com inspiração retrô ou ainda peçar peças do fundo do baú e misturá-las a uma peça básica para dar um ar de modernidade; o conceito Hi-Lo prega que tanto é possível quando se deve misturar opostos. A ideia é unir o luxuoso e o caro com o simples e barato, desde que eles formem a harmônia certa e combine com o estilo de cada um. É um mix de marcas e peças que fogem às montagens de estilos tradicionais, além de prezar muito pelo conforto.

Até um tempo atrás, por exemplo, ninguém imaginaria que a combinação short jeans, camiseta básica, blazer de algodão e ankle boots (abotinado) faria tanto sucesso. E se as peças forem garimpadas em brechós então, tanto melhor, que além de fashion, ainda se economiza dinheiro.

Vale lembrar ainda que segundo os especialistas em moda, fashionista legítimo é o que consome com consciência. Está aí a onda dos brechós e do reaproveitamento de peças, que não os deixa mentir.

Onde comprar - Saber onde encontrar o produto desejado é muito pessoal. Porém, a reportagem separou alguns brechós virtuais encontrados ao longo da construção da matéria e que mereceram uma visita. Em alguns deles é possível, além de comprar, também vender peças que você não usa mais:

O Maria Brechó no momento está com o estoque cheio, mas em breve receberá novos produtos. Se tiver interesse em enviar alguma peça, basta mandar um e-mail para contato@mariabrecho.com.br com seus dados (nome, telefone e endereço) contendo foto e/ou descrição da(s) peça(s).

No Enjoei (www.enjoei.com.br) é possível encontrar todo tipo de produto, desde bolsas, roupas e acessórios até livros e máquinas fotográficas, entre outros.

O Dress Like a Nerd (www.dresslikeanerd.com.br) traz muita coisa no estilo vintage, ideal para quem gosta de um guarda-roupa com ar retrô.

O Bazar Melisseiras (www.bazarmelisseiras.com) é dedicado apenas às sandálias Melissa, e o Ganhei do Ex Bazar (www.ganheidoex.com.br), também vale visita. Ambos são boas oportunidades para renovar o estoque e praticar o desapego.

Também estão na lista o Quase Novo Brechó (www.quasenovo.wordpress.com) e o Adoro Brechó (www.adorobrecho.com.br)

Uma ferramenta útil é o Busca Brechó (www.buscabrecho.com.br). Nela, é possível localizar e acessar brechós virtuais espalhados pelo país inteiro.

O passo a passo dos brechós - Como nem todo mundo tem paciência para sair por aí procurando roupas e acessórios bons e baratos, pode-se dizer que garimpar uma pecinha ou acessório fashion é uma verdadeira arte. Para ajudar as garimpeiras (os) de plantão, a blogueira Isabela Nascimento dá três passos básicos de como comprar em brechós virtuais:

1º passo - Pesquisar a idoneidade ou competência do brechó. É possível pesquisar nos buscadores se existe algum tipo de reclamação contra a empresa.

2º passo - Pedir o máximo de informações sobre o produto. Tipo de material, cor, se há defeitos, medidas do produto, tempo de uso, muitas fotos, etc.

3º passo - Preferir brechós que permitem pagamento por ferramenta online como PagSeguro e PagSeguro UOL. Evita preocupações e incertezas em relação ao pagamento e recebimento do produto.

