Braskem sugere nova fórmula para preço da nafta

A Braskem volta a se reunir na próxima segunda-feira, 10, com a Petrobras para tentar fechar um novo acordo de longo prazo para o preço da nafta. O contrato atual, em caráter temporário, vence no final do mês.

Em entrevista coletiva nesta quinta, 6, em São Paulo, o presidente da Braskem, Carlos Fadigas, afirmou que, além do abastecimento das empresas já existentes no Polo de Camaçari, o projeto de US$ 200 milhões para a instalação de uma unidade química no complexo baiano em parceria com a alemã Styroliton também estaria dependendo da negociação com a estatal. Com a nafta, produzida pela Petrobras, a Braskem produz os insumos químicos usados pelas indústrias de plásticos e outros derivados.

As negociações ocorrem pouco mais de duas semanas depois da empresa ter sido citada, nas investigações da Operação Lava Jato - acusada de ter pago propina à Petrobras no último contrato de longo prazo (de 2008 a 2014), para garantir preços bem abaixo do mercado internacional.

Na coletiva, Fadigas voltou a negar que tivesse ocorrido qualquer manobra que prejudicasse a Petrobras (o prejuízo teria sido de R$ 6 bi). "Nas condições conjunturais da época, foi o melhor contrato a ser firmado para ambos os lados", afirmou.

Pela negociação, o contrato de 2008/2014 previa flutuação de preço entre 92,5% a 105% do valor praticado na Europa, o chamado circuito ARA (Amsterdã, Roterdã e Antuérpia).

Depois da citação da empresa, flutuações do mercado internacional e instabilidades no mercado interno, além do aumento do crescimento da indústria química no mercado americano, a Braskem apresenta agora uma proposta para a Petrobras para que o acordo não seja mais baseado apenas em ARA, mas numa média que também considere os valores praticados nos EUA, o que, na prática, amplia a margem do preço para 90% a 110% de ARA.

Boa intenção

"Percebemos que, independentemente da crise enfrentada pela Petrobras, há uma boa intenção da equipe técnica da estatal em também definir esta questão", disse Fadigas, sem descartar, entretanto, a possibilidade de se firmar um novo contrato temporário até o final do mês. "Mas o projeto de produção de acrilonitrila butadieno e estireno (ABS) na Bahia depende mesmo do acordo de longo prazo".

Fadigas acredita, no entanto, que o impasse deve ser equacionado, "até porque outras grandes empresas, como a Basf, fizeram altos investimentos no Brasil contando com isso", disse, referindo-se ao complexo acrílico, de R$ 2 bilhões, inaugurado, em junho, em Camaçari.

*A jornalista viajou a São Paulo a convite da Braskem

adblock ativo