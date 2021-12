Braskem planeja nova fábrica na Bahia

A Bahia é o destino da fábrica que está sendo planejada pela Braskem e a Styrolution. A unidade vai produzir acrilonitrila butadieno estireno (ABS) e estireno-acrilonitrila (SAN) - insumos utilizados nas indústrias de eletroeletrônicos e automobilística.

O projeto prevê a construção de uma unidade industrial capaz de produzir 100 mil toneladas dos produtos por ano, o que seria suficiente para abastecer o Brasil e toda a América Latina.

Ainda sujeito à conclusão de acordos entre as duas empresas e aprovações legais para a formação da joint venture, o início da construção da planta é esperado para o começo de 2015, com a produção prevista para 2017.

Em nota para a imprensa, a Braskem afirma que a Styrolution deverá ser a acionista majoritária com 70% da companhia. A Braskem deve ficar com 30%.

O volume de investimento na nova fábrica não foi anunciado. Entretanto, de acordo com o secretário da Indústria, Comércio e Mineração da Bahia, James Correia, este investimento faz parte de um pacote de R$ 1 bilhão que a Braskem e o governo do Estado tentam atrair para a Bahia nos próximos anos.

Segundo Correia, a captação destes investimentos foi o motivo da viagem do governador Jaques Wagner à Alemanha.

"Ele (Wagner) viajou basicamente para mostrar que há segurança jurídica para investimentos estrangeiros na Bahia. O objetivo da viagem do governador foi apresentar a Bahia para os parceiros da Braskem e criar as condições para que os investimentos que a Braskem quer fazer no país aconteçam aqui na Bahia", diz o secretário.

De acordo com James Correia, há outros investimentos encaminhados, porém os mesmos serão anunciados pela Braskem.

Ampliação

A Braskem também vai investir R$ 50 milhões na ampliação e conversão de uma linha de produção, na unidade do polo industrial de Camaçari, para a produção de polietileno de baixa densidade linear (PEBDL), material utilizado em aplicações de filmes especiais, bobinas técnicas e filmes industriais.

A conversão vai aumentar em 120 mil toneladas por ano a produção do material da empresa. Deste total, 100 mil toneladas serão de polietileno base metaloceno, material utilizado em embalagens que exigem maior resistência com menor espessura e maior brilho e transparência. A previsão é que a linha de produção comece a operar no primeiro semestre de 2015.

Para o secretário James Correia, os novos investimentos confirmam a tendência de ampliação do polo industrial de Camaçari, com a Basf atraindo novas empresas e a Braskem ampliando o seu portfólio.

"É interesse da Braskem atrair investimentos, porque ao invés de exportar, ela vende os seus produtos aqui", diz Correia.

Desde 2004, a Braskem lidera o mercado da América Latina na oferta de polietileno base metaloceno, com capacidade superior a 350 mil toneladas por ano.

O jornal A TARDE tentou contato com representantes da Braskem e não obteve resposta até o fechamento desta edição.

adblock ativo