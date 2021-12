Braskem inicia modernização de unidade no Polo de Camaçari

A petroquímica baiana Braskem já deu início a um investimentos de R$ 400 milhões na modernização de sua unidade no Polo Industrial de Camaçari, com o objetivo de proporcionar o uso de gás etano como matéria-prima nas operações do complexo. A unidade, que hoje depende integralmente do fornecimento de nafta, passará a utilizar até 15 % de etano a partir do segundo semestre do próximo ano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 11, em São Paulo, pelo presidente da companhia, Fernando Musa, durante a coletiva de apresentação dos resultados do terceiro semestre.

Para que seja possível o uso da nova matéria-prima, estão sendo realizados investimentos na modernização do terminal de Aratu, no duto de interligação e na unidade industrial. A unidade da Bahia está em processo de parada geral, que foi iniciada no último dia 3 de novembro, e é realizada sazonalmente para realização de manutenção, com duração de 40 dias.

Os investimentos na modernização da planta incluem a construção de um sistema de descarregamento, aquecimento e transferência de etano; adequação de duto existente para uso de etano; recondicionamento de tanque criogênico e sistemas de liquefação de gases; além de adequações nos sistemas do terminal portuário.

Os serviços de modernização estão sendo realizados para o uso da nova matéria-prima, que virá dos EUA. "Estão sendo feitos fortes investimentos para receber o etano dos EUA, para que a planta possa operar com nafta e etano. Assim, proporciona maior competitividade e flexibilidade, e essa diversificação da matéria-prima pode gerar mais resultados", afirmou Musa.

O gás etano é utilizado na produção de eteno, principal matéria-prima para a produção do polietileno, PVC e também do EVA. Nos planos da Braskem, o gás etano comercializado pela Enterprise Products sairá do porto de Morgan's Point, em Houston, no Texas, será liquefeito e transportado em navios especiais refrigerado a 90°C negativos até o Terminal de Gases Liquefeitos (Tegal), localizado no Porto de Aratu. Do terminal portuário, o produto seguirá por meio de duto até a Unidade de Petroquímicos Básicos, em Camaçari, onde novamente será transformado em gás para ser utilizado como matéria-prima.

Lucro no trimestre

Durante a coletiva, Fernando Muda, informou que a empresa encerrou o terceiro trimestre de 2016 com um lucro líquido R$ 818 milhões, o que representa uma redução de 45% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o lucro registrado foi de R$ 1,475 bilhão. Já em comparação com o segundo semestre deste ano a alta foi de quase 200%.

Já a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 3,01 bilhões. Com isso, a empresa já registra Ebitda acumulado de R$ 9,1 bilhões em 2016, enquanto o total em 2015 foi de R$ 9,4 bilhões. A receita líquida alcançou $ 12,16 bilhões no trimestre, redução de 7,6% em relação a 2015.

*O jornalista viajou a São Paulo a convite da Braskem

