Braskem inaugura polo e já projeta novos investimentos

A Braskem - o maior grupo petroquímico das Américas - inaugura nesta quarta-feira, 22, um complexo petroquímico no México, fruto de um investimento de US$ 5,2 bilhões, e já vislumbra novos aportes na unidade.

O megaprojeto, que fica no município de Nanchital, às margens do Golfo do México, vai injetar anualmente mais 1,05 milhão de toneladas de polietileno - um dos plásticos mais importantes da atualidade - ampliando assim a capacidade total do país para 1,6 milhão de toneladas. Ocorre que a demanda local pela resina já passa de dois milhões de toneladas.

"A ênfase neste momento é a estabilização do projeto e assim atingir 100% de produção. Mas, sem dúvida, o fato de o mercado mexicano continuar deficitário em polietileno nos leva a pensar em novas oportunidades de investimentos no país", afirma o presidente da Braskem, Fernando Musa.

Para fabricar a resina - com aplicações nas indústrias de embalagens flexíveis, automotiva e de utensílios domésticos, dentre outras - a Braskem recebe etano da estatal mexicana Pemex. Daí o transforma em eteno, que depois - no mesmo polo - é utilizado na fabricação das mais de um milhão de toneladas de polietileno de alta e baixa densidades.

"Nós temos a garantia de suprimento de etano para esta capacidade. Qualquer alteração do projeto e aumento de produção de resina exigiria também uma revisão do contrato de fornecimento com a Pemex", acrescentou Musa, durante encontro com jornalistas brasileiros, na Cidade do México.

Potencial

Segundo ele, além do déficit de polietileno, a decisão da Braskem de investir no México se deve a uma série de outros fatores. Ele destaca o potencial do país - principal economia da América Central -, os acordos de livre comércio firmados com os Estados Unidos e a comunidade europeia e as reformas estruturais, especialmente na área de energia.

"É um país com localização estratégica, de fácil acesso para a América do Norte, o que facilita muito o escoamento de nossa produção. Além disso, tem matéria-prima (etano) competitiva", acrescenta o presidente.

O contrato celebrado pela Braskem com a Pemex é considerado uma espécie de "pulo do gato" da petroquímica baiana no mercado global. Pelos próximos 20 anos, a estatal mexicana vai fornecer diariamente 66 mil barris de etano para o complexo a preços bem competitivos - mais ou menos o mesmo valor que os concorrentes americanos pagam hoje pela matéria-prima. Ocorre que muitas fábricas do outro lado da fronteira com o México estão defasadas tecnologicamente, o que eleva o seu custo de produção. É aí que a Braskem quer ganhar mercado e crescer. "A produção no México coloca a Braskem em um novo patamar", enfatiza Fernando Musa.

Realizado em parceria com a empresa química mexicana Idesa, que detém 25% do projeto, o complexo petroquímico é o maior investimento da história da Braskem. Este ano serão produzidas na unidade, que opera 24 horas por dia, 600 mil toneladas de polietileno.

Cerca de 10% deste total ficarão em estoque. O restante irá abastecer o México, Estados Unidos, Europa e a costa oeste da América do Sul. Mas esta proporção vai mudar. "Nós planejamos, num período de três a cinco anos, destinar de 80 a 90% da nossa produção para o mercado mexicano", frisa Roberto Bischoff, presidente da Braskem Idesa.

*O jornalista viajou ao México a convite da Braskem

