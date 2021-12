Braskem espera investir mais de R$ 300 mi até fim do ano

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, já investiu R$ 1,1 bilhão em inovação e tecnologia. Os investimentos foram realizados desde 2009 até o ano passado, sendo que somente em 2015 os aportes foram de R$ 283 milhões, e, para 2016, a estimativa é que valor seja de R$ 310 milhões.

Em dezembro de 2015, o portfólio da companhia contemplava 276 projetos para o desenvolvimento de novos produtos e processos. No mesmo ano, foram registrados 51 novos pedidos de patentes, 23% deles relacionados a tecnologias que utilizam matéria-prima renovável. O total de patentes depositadas pela Braskem já chegou à soma de 903.

"Os investimentos em inovação e tecnologia abrem perspectivas para um diferencial competitivo no mercado. Firmam ainda o compromisso com o desenvolvimento sustentável, dentro da estratégia que visa posicionar a Braskem entre as principais petroquímicas globais", afirma Patrick Teyssonneyre, diretor de inovação da companhia. A gigante da petroquímica responde pelos insumos básicos do Polo de Camaçari.

